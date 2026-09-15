Kakalo se une a “El Grito de México” en el Programa Especial de Azteca UNO para cautivar al público con su música
Uno de los cantantes, productores y compositores del regional mexicano se une a la celebración mexicana de Azteca UNO para deslumbrar a todo el público.
Kakalo se une a la celebración de “El Grito de México” de Azteca UNO para compartir sobre el escenario todo su talento. Además en esta ocasión nos compare que ama la carne asada, tacos y burritos. Por su parte, mencionó que “Tucanita al aire” es la canción de él que no puede faltar este 15 de septiembre.