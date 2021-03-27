Exatlón: Pato Araujo promete a su esposa Zudikey Rodríguez ganar la competencia por los dos.

En plena recta final de Exatlón México y luego de que Zudikey Rodríguez dejara la competencia por el fallecimiento de sus familares por COVID-19, Pato Araujo se comprometió a ganar la competencia en la playas de República Dominicana por los dos.

Fue el pasado jueves cuando el equipo de redes sociales del futbolista escribió un mensaje en redes sociales donde confirmaba el fallecimiento del tío de su esposa y, además de expresarle todo el apoyo y cariño que le tiene, le prometió llevarse la victoria en el reality show.

¡Tiros perfectos para Pato Araujo! | Exatlón

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Pato Araujo busca la victoria por la pareja

Tras su decisión de permanecer en la competencia, el atleta de alto rendimiento confirmó que daría todo por salir campeón de esta edición de Exatlón por él y por Zudikey, quien lamentablemente abandonó el programa.

Pese a que el futbolista quería retirarse de la competencia para apoyar a la familia en estos momentos difíciles, se quedó en Exatlón para poner el nombre de la pareja en alto en esta cuarta temporada de Titanes Vs Héroes que ya se acerca a su fin.

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