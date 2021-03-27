Exatlón: Tus atletas favoritos son evidenciados y revelan secretos de ellos de cara a la final.

De cara a la recta final, tus atletas favoritos de Exatlón fueron evidenciados, por lo que sus secretos salieron a la luz a través un quiz familiar que ganó Mati Álvarez. El ansiado premio fue una consola de videojuegos.

En esta divertida dinámica, las mamás y familiares de los deportistas de alto rendimiento pudieron ver qué tanto conocen a sus hijos y viceversa. Algunas de los cuestionamientos fueron los siguientes.

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Las mejores preguntas a los participantes de Titanes Vs Héroes

¿Qué haría su hijo/hija si usted lo/la despertara agitándolo/a o gritando?, ¿Su hijo/hija piensa más con la mente o con el corazón?, ¿Quién es el mejor amigo/amiga de su hijo/hija?

¿Qué hábito tienes que no le gusta a tu mamá?, ¿Qué queria tu mamá que fueras al ser mayor?, fueron otras de las preguntas.

Algunos otros cuestionamientos fueron en torno a la comida favorita, a decir o no mentiras, si les agradaba que llevaran a sus amigos a su casa, entre otros cuestionamientos.

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