Exatlón: La maldición que persigue a Pato Araujo que podría terminar en la Gran Final del reality show.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de regalarnos un cardíaco duelo que pasará a la historia del reality show más querido de México. Y es que millones de televidentes se alistan para sintonizar la Gran Final en la edición más demandante del programa conducido por nuestro querido Antonio Rosique.

Por lo pronto, ya tenemos al primer atleta finalista de la rama varonil, mismo que se prepara muy duro para alcanzar la gloria absoluta en las tierras de República Dominicana.

Nos referimos a Pato Araujo, quien obtuvo un boleto al último día de competencia tras vencer a sus rivales Heliud Pulido y Javi Márquez.

El futbolista profesional tiene todo listo para regalarnos un maravilloso espectáculo que será sintonizado por millones de televidentes en casa.

Recordemos que no es la primera vez que Capitán Araujo llega a la Gran Final de Exatlón. Fue en la segunda temporada, donde el colimense se enfrentó cara a cara contra el practicante de parkour Aristeo Cázares.

Los atletas nos regalaron un cardíaco duelo que pasó a la historia del reality show número uno de la televisión. Fue en aquella segunda y trepidante edición de Exatlón, donde Pato fue vencido por Aristeo Cázares en el último día de competencia.

Pato Araujo es el ganador de la Prueba Olímpica del Exatlón. El Titán se encuentra cada día más cerca de Tokio 2021.

Te puede interesar: Exatlón: Mati Álvarez enaltece el rendimiento de Evelyn Guijarro y asegura que merecía ganar la segunda temporada.

La maldición que amenaza a Pato Araujo en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes

El fracaso de Pato Araujo en la segunda temporada de Exatlón dejó a millones de televidentes con todo tipo de opiniones. Y es que el futbolista colimense fue víctima de una supuesta maldición que podría manifestarse de nuevo en está cuarta edición del reality show.

Nos referimos a la efectividad del futbolista, quien siempre ha demostrado mayor porcentaje en la tabla por encima de sus compañeros rojos y rivales azules.

Tan solo en la segunda temporada, Pato obtuvo 62.20% de efectividad por encima de sus rivales Aristeo Cázares con 58.87%, Javi Márquez con 45.95% y Dan Noyola con 46.70%.

A pesar de ser uno de los caballeros más destacados en la tabla, Araujo vivió un rotundo fracaso frente al también conocido como ‘Aguileón’.

Millones de fanáticos piensan que el querido capitán podría revivir la misma maldición en Exatlón: Titanes vs Héroes.

El colimense es uno de los atletas con mayor efectividad de la temporada; sin embargo, no sabemos si su esfuerzo será suficiente para derrotar a su esperado oponente.

Recordemos que Pato Araujo es uno de los participantes más efectivos, poderosos y veloces en esta cuarta edición de Exatlón; sin embargo, pareciera que arrasar en la tabla podría generarle una supuesta maldición en la Gran Final.

También te puede interesar: Exatlón: Revelan VIDEO que pondría en duda la lesión que sufrió Casandra Ascencio en su pie hace unas semanas.