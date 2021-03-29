Exatlón: Mati Álvarez enaltece el rendimiento de Evelyn Guijarro y asegura que merecía ganar la segunda temporada.

Exatlón: Titanes vs Héroes está cada vez más cerca de llegar a su final. Las playas de República Dominicana serán testigos de una mujer y un hombre que alcanzarán la gloria absoluta dentro del demandante reality show.

Por si fuera poco, el público ya tiene a sus apuestas, entre las que destacan Mati Álvarez, Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro, tres poderosas atletas que poseen todo lo necesario para levantar la prestigiada copa.

Además, algunas atletas de Exatlón también reconocen el talento, energía y fuerza de sus contrincantes. Tal es el caso de Mati Álvarez, quien recientemente reconoció las habilidades deportivas de su amiga y roomie Evelyn Guijarro.

Fue en la noche de ayer, cuando ‘Golden Champion’ se sinceró ante las cámaras de Exatlón: Titanes vs Héroes y expresó que ‘Sniper’ debió ganar la segunda temporada del aclamado reality show.

Recordemos que fue en la segunda temporada del programa, donde Evelyn Guijarro se batió en un cardíaco duelo contra Aidée Hernández. Los esfuerzos de la tapatía no fueron suficientes, pues la esgrimista profesional terminó levantando el trofeo junto a Aristeo Cázares.

Sin embargo, millones de personas reconocieron a Evelyn como una de las atletas más destacadas de su temporada. Y es que, la lanzadora de jabalina demostró su poderío en las tierras más demandantes de la televisión.

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La inesperada amistad entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro

Exatlón: Titanes vs Héroes nos ha regalado valiosas amistades en esta cuarta temporada del reality show. Pato Araujo y Aristeo Cázares sorprendieron con su compañerismo o Javi Márquez y su reciente unión con el piragüista olímpico Heliud Pulido.

Sin embargo, el público mexicano se volvió loco tras la inesperada amistad entre Mati Álvarez y Evelyn Gujarro, quienes reforzaron su compañerismo como roomies en la Fortaleza.

Las atletas se unieron durante las últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues se dieron cuenta que ambas poseen múltiples cosas en común.

No sería ninguna sorpresa que Evelyn Guijarro reciba todo el apoyo de Mati Álvarez para colarse a la última semana de la temporada más trepidante de Exatlón.

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