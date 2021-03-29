Exatlón: Pato Araujo se impone a Heliud Pulido y obtiene el primer boleto a la Gran Final.

Pato Araujo es el atleta en la rama varonil con mayor efectividad de Exatlón: Titanes vs Héroes, lo cual demostró tras vencer en las semifinales a Javier Márquez y Heliud Pulido.

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Tras 210 días de competencia, el momento de definir a los atletas que tendrán el derecho de disputar la gran final llegó en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Patricio Araujo

Con cinco vidas cada uno, los atletas salieron al circuito del Fin del Mundo con una meta en la mente: asegurar un boleto para el próximo domingo. En la primera ronda, se enfrentaron Heliud Pulido y ‘big papi’, siendo el primero en tomar ventaja.

Tras la sexta ronda, Heliud Pulido y Pato Araujo se enfrentaron con cuatro vidas cada uno, siendo el vencedor el exfutbolista, quien aprovechó su gran puntería para dejar a sus rivales con tres vidas.

El primero en quedarse con una sola vida fue Javier Márquez, quien nuevamente cayó ante Heliud Pulido, su suerte no fue diferente para la siguiente ronda y fue derrotado por Pato Araujo, con lo que quedó eliminado.

El boleto quedó entre los Titanes

Heliud Pulido y Pato Araujo, ambos con tres vidas, disputaron el último boleto a la final, siendo el líder de los Titanes el primero en sacar ventaja sobre Black Panther.

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El ganador de la tercera temporada logró vencer a Pato y mantenerse en la competencia con una sola vida, mientras que Araujo tenía tres todavía. En el enfrentamiento definitivo, Capitán Araujo se impuso de forma contundente y ganó su boleto a la final.