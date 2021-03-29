Exatlón: Revelan VIDEO que pondría en duda la lesión que sufrió Casandra Ascencio en su pie hace unas semanas.

Exatlón se ha convertido en uno de los realities más populares de la televisión mexicana, pues diferentes atletas compiten por demostrar que son los mejores, especialmente en esta cuarta temporada.

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Luego de entregarse en cuerpo y alma, el final está por llegar tras largos meses de competencia de alto rendimiento. Estamos a días de conocer quiénes alzarán la copa de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Sin embargo, no todo ha ido de maravilla para algunos participantes, ya que sus diferentes lesiones le han impedido desarrollarse al cien por ciento, aunque recientemente una participante sorprendió a todos los seguidores de Exatlón.

La lesión de la líder del equipo azul

Casandra Ascencio se convirtió en el centro de las miradas después de que varios televidentes se basaron en una grabación donde la atleta se muestra tan feliz que comienza a saltar con su pie lastimado en emisiones pasadas.

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De forma inmediata, los seguidores de Exatlón comenzaron a especular, pues mientras muchos salieron en la defensa de la atleta aclarando que los saltos que realiza son cortos y muy cuidadosos, otros no dudaron en atacar a la basquetbolista que día con día se ha esforzado por llegar hasta el final de la competencia.

