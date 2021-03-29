Exatlón: Titanes tienen emotivo reencuentro con sus seres queridos. ¿Regresó Zudikey Rodríguez?
Uno de los momentos más emotivos de la temporada fue el que vivieron los rojos al poder ver a su familia tras meses sin estar con ellos.
Luego de más de 200 días de intensas competencias, los Titanes tuvieron la oportunidad de compartir un desayuno con uno de sus familiares, momento que les va a dar una energía diferente para enfrentar la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.
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Todos estaban llenos de nervios por saber qué familiar era el que los iba a visitar en las playas de República Dominicana, por lo que mientras esperaban empezaban a especular la forma en que podían llegar a sorprenderlos.
No quiero ni voltear, que salgan ahí del agua con su traje de buceo
El primero en recibir a su familiar fue Pato Araujo, quien tuvo la visita de su hermano, que llegó con grandes noticias de Colima, lugar de nacimiento del líder de los Titanes y al mismo tiempo de Valle de Bravo, donde se encuentra Zudikey Rodríguez.
Me imaginé que podía venir mi hermano en esta ocasión, me gustaba más eso que ver a mis papás acá, para cuidarlos
La motivación de los campeones
El segundo en recibir a su familiar fue el campeón de la tercera temporada Heliud Pulido, quien tampoco recibió a sus padres, sino a su hermana, quien en palabras del atleta fue fundamental para que él esté en Exatlón.
Gracias a ella es que yo me atreví a venir a Exatlón, fue gracias ella que me armé de valor y busqué la manera de poder entrar aquí
La última y una de las más emotivas fue el momento en que Mati Álvarez recibió a su madre para fundirse en un abrazo que le da fuerzas a la actual campeona.
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Me dio muchísimo gusto verla, ya quería mucho un abrazo de ella, yo creo que es las cosas que más deseaba, que más quería, siempre en las ceremonias lo decía, que mi mamá es mi persona favorita