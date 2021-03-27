Exatlón: Titanes se imponen a Héroes en la Batalla Colosal y se llevan un viaje a Riviera Maya.

El equipo de Titanes se impuso a los Héroes en la Batalla Colosal de Exatlón y se llevó un gran premio que consta de un viaje de cuatro días a la Riviera Maya.

Con un marcador de 7-1, los Titanes lograron la victoria y se llevaron el privilegio de vacacionar en la playa, una vez que salgan de la competencia en la playa. Varios de ellos ya saben quién los va acompañar en ese codiciado paseo, como es el caso de Heliud Pulido con su amada Pamela Verdirame.

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Titanes vacacionarán a todo lujo cuando estén fuera de la competencia

Pese a que los rojos y los azules ya conocían el circuito, esta vez Héroes se quedó muy abajo de Titanes y sólo logró obtener un punto para su equipo, lo que logró el desanimo de sus integrantes.

Mati Álvarez fue de las más emocionadas en recibir el premio, pues ama asolearse y así lo demuestra con las constantes fotografías que publica en su cuenta personal de Instagram posando en bikinis, mismos que luce muy bien por su bien trabajado cuerpo gracias al ejercicio.

De cara a las semifinales que se disputarán el próximo domingo, los seis atletas que permanecen dieron lo mejor de sí y entregaron una batalla que, sin duda, será un adelanto de lo que nos espera en las playas de República Dominicana.

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