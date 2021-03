¿Carmelita Correa o Jazmín Hernández merecían salir en lugar de Doris? Algunos Héroes piensan que sería lo justo.

Algunos atletas piensan que si Carmelita está en competencia aún, es por su equipo y no por ella misma.

Estamos entrando a las dos últimas semanas de la aventura más grande, ¡Exatlón Titanes vs. Héroes! En donde todos los atletas que participaron, son lo mejor de lo mejor, ¡los atletas más destacados de las tres temporadas previas! Sabíamos que no sería nada fácil y que el nivel estaría impresionante, pero no qué tanto...

Desde el inicio de la competencia, el nivel ha estado muy alto, los equipos muy fuertes en general y las eliminaciones cada vez más dolorosas, ¡y algunas podrían hasta parecer injustas! Ya que todos son excelentes a estas alturas; pero algunos atletas del equipo de Héroes no piensan lo mismo, pues creen que algunas compañeras del equipo contrario están ahí “de panzazo”. ¿Quiénes? Te contamos lo que dijeron, checa todas las fotos y sigue leyendo.

¿Carmelita Correa y Jazmín Hernández no merecen estar en las semanas finales de Exatlón Titanes vs. Héroes?

Las eliminaciones son cada vez más duras para todos, no solo por el tema emocional, ¡sino porque el vacío del que se va, afecta al equipo en la efectividad de la semana que viene! Ya que el atleta eliminado seguro aportaba muchos puntos, ¡por algo llegó hasta donde llegó, las últimas dos semanas de competencia!

El juego de manera inicial, es en equipo, ¡pero a los Héroes no les parece justo en algunas ocasiones! Pues por uno pagan todos. ¿Cómo? Tal vez hay atletas muy buenos en un equipo, pero si los demás no dieron sus puntos, ¡los buenos se van a eliminación y uno de ellos queda fuera! Esto le ha pasado mucho al equipo azul, ¡y lo dijeron abiertamente en la última eliminación, la de “Doris Power”!

Recordemos que Doris y Evelyn se fueron a eliminación y una de ellas tenía que regresar a casa sí o sí, ¡el equipo de Héroes estaba muy molesto! Pues no les pareció justo que alguna de ellas tuviera que quedar fuera, siendo que en el equipo contrario (en sus palabras), hay atletas que no dan puntos, pero su equipo las respalda; ¡así que por eso siguen en competencia! Mientras que tanto “Bulldozer” como “Sniper”, aportan a su equipo, ganan muchos puntos y le ganan a la mayoría de las mujeres del equipo contrario. Para ser más directos, dijeron nombres: Carmelita y Jazmín, ¡BOOOM!

Si bien, Carmelita no ha logrado dar puntos entre semana, ha sacado lo mejor en las eliminaciones, pues es la atleta con más duelos ganados, ¡y la participante que ha dejado a más competidores fuera! Muchos fans dicen que después de la quinta eliminación, ya debería quedar fuera en automático, mientras otros piensan que si ha sacado a tantas, ¡es por una razón, porque es buena!

¿Ustedes qué opinan? ¿Merecía Doris llegar más lejos y Carmela o Jazmín salir en su lugar?

