TAG del equipo de Héroes, según Keno Martell. ¿Quién es el más apestoso, enojón o miedoso? The Playmaker nos contó.

Sin duda, el mejor equipo azul en la historia de Exatlón México, es el actual, ¡el equipo de Héroes de la cuarta temporada! Y es que son súper unidos, se apoyan, se respetan, se escuchan, se divierten mucho; disfrutan todos los momentos juntos, disfrutan la victoria y aprenden de la derrota, no se dejan caer... ¡Han formado una gran familia! No importa si alguien entró desde el inicio o como refuerzo semanas después, a todos los reciben con mucho amor e integran a la familia azul.

No importa quién es tu equipo favorito, sabemos que todos los seguidores de Exatlón quieren mucho a los azules, ¡y eso no había pasado en ninguna temporada! Así que te traemos el TAG de los Héroes en la opinión de nuestro querido Keno. Pudimos platicar con él para que nos contara cosas divertidas que nadie de ustedes sabe y como en toda familia, cada integrante es diferente, y así se respetan y quieren mucho. Con todo el cariño y amor que les tiene, ¡y los extraña mucho! Aquí te va el TAG de los Héroes en la opinión de Keno!

- ¿Quién es el más divertido? Javier y Doris. ¡Sí, nos consta! Son el alma del equipo.

- ¿Quién es el más dormilón? Pascal y Evelyn. En la temporada dos preguntamos quién era el atleta que más dormía y todos nos dijeron que Evelyn, ¡así que se confirma, es la bella durmiente exatlónica!

- ¿Quién es el más serio? Christian. Y sí, es muy serio pero con un corazón enorme.

- ¿Quién es el más enojón? Pascal. ¡Quién lo viera, se ve muy amigable! Pero si le fallan, ¡se decepciona y molesta mucho!

- ¿Quién es el más necio? Pascal y Casandra.

- ¿Quién es el más apestoso? Javier. ¡Y no lo juzgamos! Imagínense estar semanas sin bañarse en la cabaña, ¡cualquiera!

Te puede interesar: TAG DE LA PAREJA: Javi Márquez y su esposa Anayeli.

- ¿Quién es el que más ronca? Keno Martell. Así que ya saben chicas, ¡algún defecto debía de tener!

- ¿Quién es el que más come? Pascal. ¡Ah pero los cuadritos nadie se los quita!

- ¿Quién es el que siempre tiene hambre? Javier. ¿Quién es Javi en esta vida llamada Exatlón?

- ¿Quién es el que se queja de todo? Pascal y Casandra. ¡De lo que se viene uno a enterar! Jaja...

- ¿Quién es el más hiperactivo? Ernesto y Samara. ¡También nos consta! Chiquitos y peligrosos.

Te puede interesar: TAG del hermano: Aristeo y Ernesto. ¡Se sacaron todos sus trapitos al sol!

- ¿Quién es el más flojo? Pascal y Javier. ¡Las Torres Gemelas más flojas del mundo!

- ¿Quién es el más rápido? David, Ernesto y Dan. Por cierto, ¡te extrañamos, querida Bestia!

- ¿Quién es el más fuerte mentalmente? Christian. Se le ve muy centrado, serio y concentrado todo el tiempo.

- ¿Quién es el más cariñoso? Doris y Pascal. ¡Awwww, sí! Se la pasan abrazando y dándole besitos a todo el equipo. ¡Todos queremos amigos como ellos!

- ¿Quién es el de mejor vibra? Keno. ¡Qué raro, Keno fue el que nos dio estas respuestas! Jaja... Pero es verdad, tiene una vibra muy bonita nuestro querido “Playmaker”.

- ¿Quién es el más atento? Keno. ¡Y sí! Siempre se vio atento, muy respetuoso y dándole su lugar a todos, ¡especialmente a las niñas del equipo! ¡Qué lindo!

- ¿Quién es el papá o mamá del equipo? Keno y Casandra. ¿Será? ¿Ustedes qué opinan?

- ¿Quién es el más tierno? David y Doris. ¡Súper sí! ¿A poco no les dan ganas de traspasar la pantalla y abrazarlos mucho?

Te puede interesar: TAG de la pareja: Doris y su novia Viri.

- ¿Quién es el más disciplinado? Christian y Casandra. ¡Con razón son novios!

- ¿Quién es el más sensible? Pascal, Casandra y Doris. En especial ellos, pero todo el equipo azul se ha visto muy sensible en las eliminaciones, se quieren mucho.

- ¿Quién es el más maduro? Christian. ¡Sin duda!

- ¿Quién es el más humilde? Doris. Es una mujer que nos pone de buenas a todos, ¿a poco no? Es muy alegre, ¡y siempre nos hace llorar!

- ¿Quién es el más miedoso? Keno. ¡Esa no nos la sabíamos!

- ¿Quién es el más inteligente? Dan Noyola. ¡Ámonos!

- ¿Quién es el más positivo? Javier y Doris. Por eso se han convertido en grandes amigos. ¡Ponen de buenas al equipo!

- ¿Quién es el más presumido? Evelyn. No diríamos que es presumida, es segura de lo que es capaz de hacer, ¿no creen?

Te puede interesar: TAG de la pareja: Evelyn “Sniper” y su novio Allan.

- ¿Quién es el más alegre? Keno y Javier. ¡Y Keno ya está fuera, lo extrañamos!

- ¿Quién es el más tranquilo? Christian y Wushu. En un equipo tan loco, divertido y con tantas ocurrencias, siempre se les vio más serios. ¡Es verdad!

- ¿Quién es el más impulsivo? Pascal y Evelyn. Son menos pacientes que los demás.

Sin duda este equipo nos encanta, es un ejemplo de unión, apoyo y respeto. ¿Las copas lograrán ser azules? ¡Sigue apoyando a tu equipo favorito!

