FOTOS: La segunda temporada de Survivor México nos sorprenderá con la participación de Dennis Arana ex alumno de La Academia.

Survivor México nos mantendrá al filo del asiento con grandes participantes que están dispuestos a todo para ganar las jugosas recompensas.

Survivor México recibirá la presencia de Dennis Arana, un actor, conductor de televisión y cantante que está dispuesto a entregarlo todo y enfrentarse a todo para ganar el reality de supervivencia más emocionante de la televisión.

Su nombre completo es Dennis Mario Elías Arana Estrada, comenzó en el mundo de la música a los seis años con las enseñanzas de su papá y sus tíos que formaban parte de la banda de la iglesia.

Participó y se convirtió en finalista de La Academia, obteniendo el cuarto lugar del reality de canto. Actualmente posee su propio canal de YouTube con más de 68,800 suscriptores y recientemente estrenó sencillo junto a su ex compañera Francely Abreu.

Dennis siempre ha soñado con impactar en la vida de la gente con su música y así poder inspirar a otros a alcanzar sus sueños. En esta ocasión está dispuesto a demostrar de lo que es capaz al enfrentarse al reality de supervivencia más emocionante.

Dennis sabe que ser “buena onda” lo puede llevar lejos, pero a la hora de competir no dudará en sacar la garra. Para él, la comida no representa un problema; está dispuesto a comer lo que sea, pues de “picky” no tiene nada.

Dennis Arana sabe que para llegar lejos puede ser “buena onda” pero está consciente que en una competencia deberá sacar la garra y no dudará en hacer todo lo que sea necesario para obtener el triunfo de los diferentes retos que Survivor México tiene preparado.

