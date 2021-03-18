FOTOS: Cyntia González está dispuesta a todo para triunfar en la segunda temporada de Survivor México.

Cyntia González experimentará una aventura única, extrema y sorprendente en Survivor México, ya que formará parte de la segunda temporada y seguramente nos mantendrá al filo del asiento con su participación.

Cyntia González se hizo acreedora del segundo lugar de la tercera temporada de MasterChef México. Su sazón la hizo llegar a la final en donde lo entregó todo en el reto final para conquistar el paladar de los jueces.

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Cyntia es un ejemplo de mujer luchona que se supera constantemente e incluso su participación en MasterChef La Revancha resulta difícil olvidar a esta finalista ya que al finalizar el reality show de cocina más emocionante de México, continuó atendiendo su negocio de banquetes.

Se considera una gran vendedora; a lo largo de su vida ha vendido libros, seguros, cremas, carros, entre otras cosas. A los 26 años se convirtió en mamá, cuatro años más tarde llegó su segundo hijo. Melany y Mateo, son el motor de su vida y son quienes le dan fuerza para seguir adelante.

Cyntia González ha impartido clases de cocina e incluso ha sido juez en algunos concursos gastronómicos. Sueña con poseer un restaurante propio en el cual la gente quede fascinada con sus platillos.

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Originaria de Xalapa, Veracruz. Nació en una familia sin carencias, pero sin lujos. Cyntia está convencida que de todas las etapas de la vida se aprende. Se considera una mujer fuerte e independiente; decidida a vivir su vida a su manera y bajo sus propias reglas, por lo que desde los 19 años, se independizó.

Cyntia González tiene 37 años, además de ser una excelente cocinera, practica crossfit y parece que tiene las condiciones necesarias para afrontar el reality de supervivencia más emocionante.

Siendo finalista de MasterChef México 2017 y de MasterChef La Revancha en el 2019, reveló que está dispuesta a buscar su alimento en aire, mar y tierra.

Para ella, Survivor México representa que: “la tercera es la vencida”. Confía en poder regresar con el primer lugar aunque está consciente de que esta es una aventura difícil, pero única.

Cyntia González formará parte de la segunda temporada de Survivor México, está preparada para experimentar una aventura única, sorprendente y extrema en Survivor México.