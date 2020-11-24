TAG de la pareja: Evelyn “Sniper” y su novio Allan. Conoce su historia de amor, datos curiosos y FOTOS increíbles.

Todos vemos a los atletas de Exatlón darlo todo en los circuitos y dedicar sus puntos o medallas cuando los ganan. ¿Pero quiénes están detrás de ellos apoyándolos incondicionalmente y para quiénes son esas dedicatorias? Durante varios días te estaremos presentando a las parejas de tus atletas.

Ya te dijimos todo sobre Ernesto Cázares y su novia María, también de Mati Álvarez y su novia Irene y de Ana Lago y su novio Alex. Llegó el turno de saber todo sobre uno de las parejas más lindas, ¡la de Evelyn y su novio Allan!

Nuestra querida “Sniper” está en las tierras y las playas de Exatlón, concentrada y aislada, por lo que ella no pudo contarnos mucho, ¡pero su novio Allan nos dio muchos detalles bonitos sobre su relación! ¿Quieres saber más de esta pareja? Sigue leyendo y checa todas las fotos, están increíbles...

TAG DE LA PAREJA: EVELYN Y SU NOVIO ALLAN

- ¿Cómo se conocieron? Se conocieron practicando atletismo de alto rendimiento hace 10 años, pero de vista, Eve era muy pequeñita, se reencontraron hace 2 años y medio.

- ¿Cómo fue su primera cita? En la primera cita fueron a cenar súper fit y la conversación fue tan interesante que siguieron a un bar y no podían dejar de hablar, la segunda cita Allan llevó a Eve de sorpresa a Puerto Vallarta a aventarse del paracaídas. ¡Sin duda una experiencia increíble!

- ¿Quién estuvo interesado primero? Allan la encontró en redes sociales y la buscó en donde ella estudiaba. Ahí mismo se graduó él y regresó después de 5 años de graduarse solo a verla entrenar. ¡Le gustó mucho y la invitó a salir!

- ¿Cuánto llevan juntos? 2 años 3 meses.

- ¿Quién dijo TE AMO primero? ¡Allan! Pues sí, desde que la vio se enamoró de ella.

- ¿Qué es lo que más le gusta a Allan de Evelyn? Su gran corazón, su personalidad, su dualidad continua, que es linda y fuerte, valiente y tierna, inteligente y sensible, aventurera, exploradora, atrevida y divertida. Y físicamente lo vuelve loco su cara, su cabello y su piel. ¡Sí, estamos impresionados de lo bonito que Allan habla de Eve, eso es amor!

- ¿Qué es lo que más le gusta a Eve de Allan? A ella le gusta que es divertido, lindo, chiqueado, inteligente, astuto, caballero, detallista, sensible y su energía. ¡Se complementan como pareja!

- ¿Qué es lo que más admira Allan de “Sniper”? Admira su fortaleza, su valentía, perseverancia, e inteligencia.

- ¿Quién es el más celoso? Allan, aunque son muy respetuosos con la libertad, pero les encanta discutir con buenos argumentos.

- ¿Cuántos años tienen? Allan 30 y Evelyn 23.

- ¿Quién dio el primer beso? Ambos, sucedió cuando se hicieron novios en la playa, no lo olvidan porque caía una tormenta y se paralizó el momento, ¡qué románticos!

- ¿Quién es más romántico? Allan. Trata de darle detalles y sorpresas diarias, como la película de “Como si Fuera la Primera Vez” porque Evelyn es despistada y busca enamorarla cada día.

- ¿Quién pide perdón primero después de pelear? Evelyn, ya que es muy directa y pone la perspectiva de las cosas muy simple para darle la vuelta y seguir adelante. ¡Como debe ser!

- ¿Quién cocina mejor? Les encanta comer en restaurantes y en casa los apoyan con la dieta, pero de vez en cuando Eve sorprende con alguna receta. ¡Es “Sniper” cocinera!

- ¿Quién es más necio? Allan. Le encanta el debate y luchar sus ideales, Evelyn es su persona favorita para discutir, es muy buena con sus argumentos.

- ¿Quién es más enojón? Allan. ¡Tiene carácter fuerte y emocional!

- ¿Quién es más desordenado? Los dos, de repente se ponen a acomodar con intensidad super rápido y música para poder divertirse en otras actividades. Pues claro, ¡no hay mejor maner de hacer quehacer que con buena música!

- ¿Quién es más sociable? Allan. ¡Aunque prefieren siempre estar juntos y solos en las actividades! Así que ya saben, ¡las citas dobles no funcionan para ellos!

- ¿Quién es más detallista? Allan. Usualmente investiga qué le gusta y busca sorprenderla. ¡Apúntenle, chavos!

- ¿Quién es más sensible? Allan. Aunque los dos juntos abren el corazón y tienen su propio lenguaje y comunicación.

- ¿Quién es más flojo? Evelyn. ¡Le encanta dormir y que Allan le dé masajes y caricias!

- ¿Quién es más impuntual? ¡Allan!

- ¿Quién es más divertido? Los 2, son muy chistosos porque hay mucho lenguaje no verbal que la gente ve y se están riendo todo el tiempo.

- ¿Quién baila mejor? Allan, ¡el baile no se le daa nuestra querida Evelyn!

- Canción que los representa: Te regalo de Carla Morrison.

- ¿A qué se dedica Allan? Es empresario, tiene una cadena de gimnasios en Guadalajara, Monterrey y Querétaro, además, tiene negocios fitness.

- Describe en 3 palabras tu relación con Eve: Amor-equipo-aventura

Allan nos contó que todos los días le gusta sorprenderla con detalles y sorpresas, ¡literal diario! También les gusta jugar diferentes roles de amor y se divierten mucho. Creen en el tiempo de calidad y las experiencias de vida, les encanta viajar, conocer y aprender juntos. Además confesó que Evelyn es la persona de su vida y que juntos hay muchísima energía y amor que se multiplica día con día. Estamos seguros de que es así, ¡pues habla muy lindo de nuestra querida “Sniper”! Les deseamos todo lo bonito.

