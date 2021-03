Mati, Aris y Heliud fueron campeones en su temporada, ¿lograrán ganar de nuevo y convertirse en los campeones de campeones?

¿Alguno de los campeones lograrán coronarse nuevamente en Titanes vs. Héroes?

Esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, ha sido la más demandante de todas, pues participaron los mejores atletas de las tres temporadas pasadas, ¡finalistas, terceros lugares, atletas que llegaron a la última semana durante su emisión, y campeones!

Ernesto, campeón de la primera temporada, quedó fuera a la mitad de la competencia; Aris, campeón de la segunda temporada, continúa luchando para llegar a la final; Heliud y Mati, campeones de la tercera temporada, también siguen en la contienda y quieren ser bicampeones, ¿lo lograrán? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Aristeo Cázares, campeón de la segunda temporada de Exatlón México.

Nuestro querido “Agui-león”, llegó desde el día uno a Titanes vs. Héroes y ha dejado todo para ir cada vez más lejos. Todos saben que es impresionante su velocidad, su autoridad, el estilo y el espectáculo que da cuando pasa los circuitos, ¡vuela! Pero puede no ser suficiente, pues el tiro define todo, ¡y últimamente no se le ha dado! Tiene que entrenar y dejar el alma para poder llegar a la final y poder ganar la temporada como le prometió a su hermano Ernesto. ¿Logrará el campeón más dominante ganarle a los azules y rojos para así poderse convertir en bicampeón?

Mati Álvarez, campeona de la tercera temporada de Exatlón México.

“Terminator” es sin duda la campeona con más posibilidades de llegar a la final, pues es buenísima en todos los circuitos, rápida, certera, ¡y tiene 9 medallas! ¿Quién le impide llegar e incluso ganar? Desde el día uno de esta temporada, llegó como favorita, ¡todas sus contrincantes han mencionado que se presionan mucho cuando van contra ella! Pues saben que no tienen margen de error, es rápida y cuando llega al tiro, ¡lo hace perfecto! ¿Será que gana por tercera vez consecutiva para así coronarse como la mejor atleta que ha dado Exatlón México?

Heliud Pulido, campeón de la tercera temporada de Exatlón México.

“Black Panther” ha pasado de todo esta temporada. Lesión en las rodillas, al grado de pensar que quedaría fuera a la mitad de la competencia; peleas con su equipo, ¡también al punto de quedarse solo con Ana Lago! Declararle su amor a Pame Verdirame y hacerla su novia, despedirá dos veces de la competencia, ganar y perder amigos, ¡todo! Pero sí hay algo que nunca le ha pasado, ¡perder la pasión, ganas y hambre de ganar la temporada más demandante de Exatlón! Siempre da el máximo, no se rinde, ¡es una pantera en los circuitos! No quiere quedar fuera a unos días de la gran final, ¿podrá convertirse en campeón nuevamente?

¡Estamos a solo unos días de saberlo! ¿Alguno de los campeones reconfirmará su dominio en las tierras y playas de Exatlón?