FOTOS | ¿Heliud Pulido logrará permanecer más tiempo en Exatlón luego de quedarse solo en la competencia?

Heliud Pulido se siente solo y triste, ¿podrá eso jugar en su contra en la competencia?

En esta nueva temporada de Titanes vs. Héroes, todo comenzó color rosa para los Titanes, se llevaban increíble, el equipo estaba unido, todo muy bonito... ¡Hasta que llegó la primera eliminación y las medallas! Se crearon 2 grupitos y esto no favoreció mucho a Heliud. Te contamos lo que ha pasado, ¡checa todas las fotos!

¿Cuándo se dividió completamente el equipo rojo?

Ya se había visto a un equipo de Titanes quebrado, con grupitos internos, ¡con problemas constantes! Pero el día que todo cambió radicalmente, fue cuando Patricio Araujo, por haberlo enviado a eliminación cuando no le tocaba, ¡dijo que se encargaría de dividir y destrozar al equipo rojo! Lo dijo directo, frente a todos, pues lo tomó como traición. Prácticamente le declaró la guerra a todos, menos a su esposa Zudikey, a Aristeo y a Carmelita que lo apoyaron al ser parte de su temporada.

Después vino otro hecho que dividió aún más al equipo rojo, ¡la eliminación de Mariano! ¿Se acuerdan? Se batieron en un duelo Heliud, Aris y Mariano. Pulido decidió alejarse de su equipo y estar solo con Ana Lago, mientras que los demás estaban con Aristeo y Mariano. “Black Panther” pensó que Cázares y Razo habían hecho una estrategia para sacarlo, ¡y estaba seguro que Aris se estaba dejando perder para sacarlo a él de la competencia! Por lo que se molestó mucho y comenzó a decir que le encantaba que estuvieran jugando 2 vs.1; al final el eliminado fue Mariano y “El Agui-León” no se quedó con las ganas de enfrentar a Heliud y decirle que si tenía algún problema con él, no lo dijera al aire, lo dijera de frente. Afortunadamente pudieron hablarlo y limar asperezas, ¡o eso pensábamos!

¿Cuáles son los 2 grupos dentro del equipo de Titanes?

A partir de ese día, se vieron 2 grupitos claros, uno con Ana, Heliud y Pame y otro con todos los demás. Heliud logró sobrevivir a una eliminación, después Pame se fue a eliminación junto con Ana y Carmelita y le tocó ser la eliminada... Y más recientemente Ana tuvo que ir a duelo de eliminación y le tocó irse de esta aventura, dejando a Heliud solo con todos los demás con los que no termina de hacer clic. ¿Será que dura poco tiempo?

Los azules piensan que en algún momento el equipo rojo va a tratar de enviar a Heliud a eliminación hasta que salga definitivamente, ¿ustedes qué opinan? Hay alianzas, grupitos e individualidades en los rojos, ¡pero estamos seguros que “Black Panther” no se dejará vencer tan fácil! Acaba de ganar una medalla transferible, y aunque su noble corazón le dice que la done al equipo en caso de ser necesario, ¡no sabemos si al final lo haga o se la quede para él! Pues esto es un juego y las medallas que se ganan, cada quien decide qué hacer o no con ellas, ¡pero sin duda ganar esta medalla le da un respiro ante algún duelo de eliminación!

Seguro Heliud Pulido tiene mucho que dar todavía en Exatlón Titanes vs. Héroes, pero sabemos que lo mental juega mucho. ¿Logrará soportar más tiempo solo y sin ningún apoyo dentro de su equipo?

