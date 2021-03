Mati es la primera finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Evelyn se dejó ganar? Te contamos lo que se dijo en redes sociales.

Algunos fans del programa aseguraron que Evelyn dejó pasar a Mati, ¿será?

Estamos a unos días de la gran final de Exatlón Titanes vs. Héroes que será EN VIVO. ¡Qué emoción! Los últimos episodios van a estar muy buenos y extremadamente emocionantes, pues poco a poco iremos conociendo a los cuatro finalistas de esta temporada, ¡pero por ahora, ya tenemos a la primera finalista en la rama femenil! ¿Quién es? ¡Mati Álvarez!

Mati Álvarez finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Ya se llevó a cabo la competencia por el primer pase a la final de esta temporada en la rama femenil, ¡y como era de esperarse, Mati Álvarez “Terminator” es la primera finalista! Decimos “como era de esperarse”, porque “Golden Champion” desde el día uno ha sido la mejor, ¡incluso contando la rama varonil! Su efectividad es altísima, es muy raro que pierda, se ha mantenido siempre en el top, y sin duda siempre ha sido una de las grandes favoritas de Titanes vs. Héroes. Después de siete meses de competencia, por fin todo ese esfuerzo, sacrificio, ganas y mentalidad, han rendido frutos; ¡podría ganar nuevamente! Pero, ¿será invencible?

¿Evelyn Guijarro le regaló a Mati el pase a la final?

Las redes sociales dieron mucho de que hablar luego de que se anunciara a Mati como la primera finalista del programa. Una de las razones: ¡que no fue nada fácil como todos pensaban! Se enfrentó a Casandra, con la que ya se había encontrado en la final de su temporada, y con Evelyn que fue finalista en la segunda temporada, ¡y para muchos, reina sin corona! “Terminator” sabía que no iba a ser nada sencillo enfrentarse a ellas, pues aunque no son campeonas, estuvieron en la final y han demostrado que son fuertes, ágiles, rápidas y muy certeras. En palabras de Mati “sabía que con ellas no podía descansar” ¡y no! Pues con el paso de los meses, se han vuelto cada vez mejores sus contrincantes. La competencia fue muy reñida, ¡la semifinal más cerrada de Exatlón México hasta el momento! Se enfrentaron en un duelo a cinco vidas, Cas fue la primera en quedar fuera esta vez, ¡mientras que Evelyn y Mati se llevaron al límite compitiendo las dos con una vida! Ambas jugaron muy bien y tuvieron un tiro excelente, pero en esa última pasada, Evelyn tiró muy mal, lo que la hizo perder y darle el pase a la final a “La Campeona Dorada”, ¡así que muchos fans del programa se hicieron presentes en redes sociales! Comenzaron a cuestionar el pase de Mati, ¡y aseguraron que Evelyn se dejó, pues siempre tiró muy bien y justo en esa última, tiró muy mal! ¿Será?

Esta es una competencia, los atletas pueden tener estrategias, o no, ¡es parte del juego! Pero lo que nadie puede negar, es que Mati Álvarez ha sido la mejor atleta en la historia de Exatlón México, ¡y en la historia de los Exatlones de todo el mundo! ¿Quién será su rival?

