Ellos son los seis semifinalistas de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Quiénes lograrán pasar a la final?

¿Quiénes llegarán a la final de Exatlón Titanes vs. Héroes? Te contamos sus historias en esta aventura.

Mati Álvarez, Casandra Ascencio, Evelyn Guijarro, Patricio Araujo, Heliud Pulido y Javi Márquez son los 6 semifinalistas de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Cómo ha sido su historia en Exatlón México? ¿Quiénes serán los cuatro que llegarán a la final? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Te puede interesar: Te presentamos a las familias de los atletas que continúan en competencia en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Evelyn Guijarro ¿finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes?

“Sniper” participó en la segunda temporada de Exatlón México, siempre se caracterizó por ser una de las mejores atletas de la emisión, ¡la mejor del equipo azul! Llegó desde el día uno de aventura, ¡y fue junto con Javi, una de las atletas que decidió no irse cuando sucedió el problema del avión! ¿Se acuerdan? Sabía que llegaría lejos, que era capaz de mucho más y no quería que las semanas de sacrificio que ya había tenido en esas tierras y en esas playas, hubieran sido en vano. Como era de esperarse, llegó a la final. Lamentablemente la mente le jugó chueco, su fuerte, la puntería, ¡le falló! Y perdió. Para muchos siempre fue la reina sin corona, por eso tenía que regresar a Titanes vs. Héroes, ¡quería su revancha! Y vaya que ha demostrado por qué tiene un lugar en la temporada más demandante y difícil de todas. Desde el primer momento dijo que estaba ahí para lograr un solo objetivo, ¡ahora sí, ganar! Esta vez tiene mucha competencia, pues Cas y Mati son imparables, ¿podrá llegar a la final? ¡Ya veremos si su extraordinaria puntería la hace ganar un boleto a los últimos circuitos!

Te puede interesar: TAG de la pareja: Evelyn “Sniper” y su novio Allan. Conoce su historia de amor, datos curiosos y FOTOS increíbles.

Javi Márquez ¿finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes?

Nuestro querido “Big Papi” también fue uno de los mejores durante su temporada, la número dos. Fue el capitán del equipo azul y uno de los atletas más consistentes. Siempre se mantuvo en el top y con la mira bien puesta en el objetivo con el que llegó, ganar y llevarle ese trofeo, ¡y obvio, el dinero! A su esposa Anayeli y a su bella hija Abi. ¿Se acuerdan cómo nos hacía llorar cada que hablaba de ellas? O aquella vez que vino a la Ciudad de México a verlas unas horas, ¡nos hizo sufrir a todos! Fue el último hombre azul en la competencia, lamentablemente no logró llegar a la final, ¡fue vencido en la semifinal por Aristeo Cázares! Quién lo diría, ahora ha llegado más lejos que el atleta que lo sacó hace unos años. Llegó a Titanes vs. Héroes unas semanas después de empezada la aventura, con un objetivo, divertirse, medirse con los grandes y ver hasta dónde podía llegar, pues sabía que iba a ser muy complicado, ya que había campeones y subcampeones. Fue eliminado por Dan Noyola, ¡pero el mismo Dan le dio su regreso a la competencia! Pues después de su fractura de nariz, alguien tenía que quedarse en su lugar. A Javi nadie le regaló nada, ¡peleó su estadía en Exatlón vs. Aris y la ganó! ¿Logrará vencer a Pato o a Heliud y llegar a la final?

Te puede interesar: Estas fueron las eliminaciones más tristes de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Casandra Ascencio ¿finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes?

“MVP” sin duda tenía que estar en los 6 semifinalistas de esta temporada. Recordemos que participó en la tercera emisión de Exatlón, ¡y que llegó a la final vs. Mati! No la ganó, pero se llevó el reconocimiento de los fans, pues es una excelente atleta. Unos días después también llegó a la final de la “Copa Exatlón” ¡pero no la pudo ganar, nuevamente la ganó Mati! Obvio Cas no se iba a quedar así, por eso regresó a esta temporada, en donde llegó como refuerzo, ¡y lo ha dado todo! Desde el momento en el que entró, fue la número uno de su equipo, contando hombres y mujeres, ¡cada semana siempre fue la de mayor efectividad! Esto hasta que se lesionó, se rompió el dedo chiquito de uno de los pies, ¡y eso ha hecho que baje su rendimiento en estas últimas semanas! ¿Podrá superar ese gran obstáculo y llegar a la final? Muy pronto lo sabremos.

Te puede interesar: Conoce la verdadera historia de amor de Casandra Ascencio y Christian “Yomi”.

Patricio Araujo ¿finalista Exatlón de Titanes vs. Héroes?

Pato también fue uno de los mejores de su temporada, la número dos. Fue el capitán del equipo rojo de famosos y uno de los atletas más consistentes. Logró mantenerse en el top durante toda su aventura, ¡hasta llegar a la final vs. Aristeo! Estuvo sumamente reñida y emocionante. Al final, Cázares le ganó y él quedó en segundo lugar, ¡por eso tenía que volver a esta temporada! Desde el día uno ha sido el atleta hombre con más efectividad de la competencia, pues no es muy rápido, ¡pero en el tiro es mortal! Debes aprovechar los segundos que llegas antes que él, porque en cuanto llega a la zona de tiro, ¡no perdona y hace “perfects”! Esta vez también pudo llegar a la semifinal, ¿logrará colarse en la final como hace unos años?

Te puede interesar: Las lesiones de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Mati Álvarez ¿finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes?

Para nadie es un secreto la clase de atleta que es “Terminator”, ¡hasta los participantes de Hungría lo sabían! Es sin duda la mejor atleta mujer que ha pisado las tierras y las playas de Exatlón en todo el mundo, no solo en México. La pregunta es, ¿será invencible? Durante su temporada, la número tres, no tenía competencia, ganaba absolutamente todo lo que había de premios. Ganó la temporada y ganó después “La Copa Exatlón” en donde participaron varios países. Regresó a Titanes vs. Héroes a medirse con los mejores atletas de las demás temporadas, y aunque continúa ganando, ¡ya tiene batalla! Cas y Eve han demostrado que le pueden dar batalla, ¡en especial en el tiro! Las tres son muy buenas. A estas alturas de la competencia, se podría dar por hecho que Mati pasa a la final, por el tamaño de atleta que es, ¡pero uno nunca sabe! Así que ya lo veremos.

Te puede interesar: Los campeones de primera y segunda temporada, quedaron fuera en Titanes vs. Héroes.

Heliud Pulido ¿finalista Exatlón Titanes vs. Héroes?

“Black Panther” es incanzable, no le gusta perder, no le gusta estar atrás de nadie, aunque se sienta mal, aunque no pueda más, aunque esté lastimado, ¡él siempre sale a competir y a darlo absolutamente todo! En la temporada tres tuvo mucha competencia, especialmente con nuestra querida “Bestia” y Heber Gallegos, pero logró llegar a la final, que por cierto, ha sido la más cerrada de la historia de Exatlón México, ¡y se coronó como el campeón de su emisión! Unos días después también ganó la “Copa Exatlón”, así que es bicampeón. Volvió a Titanes vs. Héroes para lo mismo que Mati, medirse con los mejores. Su camino no ha sido nada fácil, discusiones, despedidas, malos entendidos, lesiones, ¡pero ha logrado salir adelante y colocarse en la última semana de la competencia! ¿Podrá llegar a la final?

Estamos a unos días de conocer a los finalistas de Exatlón Titanes vs. Héroes, ¿quiénes serán? Nos vemos miércoles, jueves, viernes y domingos por Azteca UNO.

Te puede interesar: TAG de los Titanes según Mau Wow. ¿Quién es el más apestoso y el que se queja de todo?