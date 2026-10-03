De qué se trata la manicura “Dark Merlot” que promete ser tendencia en Halloween

Llegó octubre y con él una de las festividades más esperadas que es el Halloween. Para esta época es que se comienza a pensar en los trajes, la decoración y la manicura no puede quedar de lado.

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Para este año se ha impuesto como tendencia la manicura "Dark Merlot" que reemplaza al negro absoluto. Este estilo se inspira en las tonalidades densas y aterciopeladas de una copa de vino tinto borgoña. Así vas a obtener unas manos enigmáticas y muy favorecedoras.

¿Por qué se impone la manicura Dark Merlot?

La manicura Dark Merlot se ha impuesto debido a que no endurece las facciones ni luce demasiado plano. Este tono contiene subtonos cálidos y fríos equilibrados, este color genera ventajas estéticas clave para la temporada:



Efecto well-aging inmediato: esto quiere decir que disimula las pequeñas venitas o rojeces del dorso de la mano.

Versatilidad de vestidor: es ideal para combinar con las paletas de colores de otoño y funciona como un accesorio más.

Misticismo sobrio: tiene un estilo enigmático y nocturno ideal para Halloween.

Las tres maneras de llevar este tono son:

Uñas cortas y cuadradas con bordes suaves (squoval): brinda un lujo silencioso. Así es que obtendrás una forma limpia e impecable.

Forma almendrada de largo medio: esta es una manera de estilizar los dedos y alargar visualmente las manos.

Acabado Glass Gloss (Alto Brillo): La clave para que este tono no se vea opaco está en sellarlo con un top coat de efecto gel o cristalino.

Si buscas una manicura que salga de lo común para este año pues la "Dark Merlot" es una gran opción. Este estilo se puede adaptar a cualquier disfraz que tengas pensado, pero también para eventos especiales ya que no tiene agregados.