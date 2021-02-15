Exatlón: Ceci Álvarez ‘Wushu’ se despide entre lágrimas tras perder en el duelo de eliminación.

Nuestros queridos atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes comenzaron la semana con un objetivo: continuar una semana más juntos en la competencia.

Dos de los atletas tuvieron un motivación extra, se trata de Mati Álvarez y Heliud Pulido, quienes fueron los ganadores de la medalla del público.

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Llegó el momento de la Batalla de la Supervivencia, en donde las mujeres azules y los hombres rojos se encontraban en riesgo; los primeros en tomar la ventaja, fueron los Titanes de la mano de Pato Araujo.

Luego de nueve rondas, Pascal fue el encargado de darle la ventaja al conjunto de los Héroes al poner el marcador 5-4.

Una vez más, los Titanes demostraron el gran nivel de competencia que tienen y, de la mano de Pato Araujo, finiquitaron la batalla y mandaron a los Héroes al Duelo de la Eliminación.

Cecy Wushu, Evelyn Guijarro y Doris del Moral fueron las seleccionadas para reafirmar su lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Con dos victorias sobre sus compañeras, Doris fue la primera en dar un paso a la salvación.

Fue hasta la quinta ronda donde Cecy Wushu logró conseguir su primera victoria, pero en la siguiente ronda las cosas se empezaron a complicar para ella al perder contra Evelyn y quedarse solo son dos vidas.

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Con la negativa de Casandra para darle una vida extra con su medalla, Cecy Wushu salió a enfrentar su destino contra Doris, quien le arrebató su última vida y la dejó fuera de Exatlón: Titanes vs Héroes.