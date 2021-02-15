El espectacular cambio que ha tenido nuestra querida Ana Lago desde su primera aparición en Exatlón.

Una de las participantes más exitosas y controversiales que han formado parte de Exatlón México, es nuestra querida Ana Lago, quien desde su debut en el programa deportivo logró ganarse el cariño de millones de personas por su destreza, talento y belleza.

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Por ello, siempre busca la forma de estar muy cercana a sus fans de redes sociales, los cuales no la han dejado sola en ningún momento. En las últimas horas, la gimnasta compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram una imagen donde se muestra el gran cambio físico que ha tenido en los recientes años.

En su publicación, Ana Lago muestra el cambio que ha tenido desde el 2017, cuando participó por primera vez en el popular programa de televisión, además de enseñar su paso por todas las competencias.

¿Les parece que cambié en algo?

En la primera imagen, se puede apreciar a la gimnasta luciendo un conjunto deportivo de color negro y un look parecido al que utiliza hoy en día. En la segunda fotografía porta una playera con los colores de su equipo en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores mostraron su apoyo y cariño a la gran atleta con miles de likes.

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Recordemos que, hace poco, la gimnasta mexicana reveló el significado de los tatuajes que tiene en su cuerpo.

