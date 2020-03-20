Conoce a los nominados que estarán participando para los premios de la primera edición de los Spotify Awards.
Esta noche será la gala para premiar a los artistas más escuchados en el streaming de música más popular del momento. Danna Paola será una de las conductoras.
Este año la plataforma musical Spotify ha decidido lanzar sus propios premios y dio a conocer la lista de nominados que, de acuerdo con su data han sido los más escuchados en todo el mundo. Estos mismos se estarán disputando esta noche, pues solamente uno de ellos estará subiendo a recibir el galardón.
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La ceremonia será conducida por Danna Paola, Ángela Aguilar, Franco Escamilla, Luisito Comunica, y Aislinn Derbez. Esta noche no podría estar completa sin las presentaciones musicales de Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Zoé, Julieta Venegas y Zion & Lennox.
La Ciudad de México será el punto de encuentro de esta primera edición, uno de los momentos que sin duda quedará registrado como el primero de muchos que, seguramente estarán festejando.
Conoce la lista de nominados y, ¡qué gane el mejor!
Artista Spotify del Año
Bad Bunny
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga
Daddy Yankee
J Balvin
Ozuna
Artista más escuchada
Ariana Grande
Billie Eilish
Karol G
Natti Natasha
Shakira
Artista más escuchado
Anuel AA
Bad Bunny
Daddy Yankee
J Balvin
Ozuna
Canción más escuchada
Callaíta – Bad Bunny“
Calma (Remix) – Pedro Capó y Farruko
Con Calma – Daddy Yankee, Snow
Otro Trago - Sech y Darrell
Te Vi – Piso 21
Artista de México más escuchado en el mundo
Alejandro Fernández
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga
Luis Miguel
Maná
Reik
Artista de Rock en español más escuchado
Café Tacvba
Caifanes
Ed Maverick
Maná
Zoé
Artista de Hip Hop en español más escuchado
Cartel de Santa
C-Kan
Gera MX
MC Davo
Santa Fe Klan
Artista Mexicano Spotify del Año
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga
Cartel de Santa
José José
Los Ángeles Azules
Luis Miguel
Artista de Banda más escuchado
Banda el Recodo
Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga
Calibre 50
La Adictiva San José de Mesillas
La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
Artista de K-POP más escuchada
BLACKPINK
(G)I-DEL
Mamamoo
Red Velvet
Twice
Artista de K-POP más escuchado
BTS
EXO
GOT7
Monsta X
Super Junior
Artista de Pop más escuchado
Alejandro Fernández
Alejandro Sanz
Carlos Rivera
Luis Miguel
Morat
Artista de Pop más escuchada
Gloria Trevi
Ha*Ash
Mon Laferte
Natalia Lafourcade
Yuridia
Artista de Pop Urbano más escuchado
Camilo
Maluma
Manuel Turizo
Reik
Sebastián Yatra
Artista de Pop Urbano más escuchada
Becky G
Karol G
Natti Natasha
Shakira
Thalía
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Artista de Rock Contemporáneo más escuchado
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