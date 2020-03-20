Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores acuden a los Spotify Awards y esto es lo que dicen al respecto.

Este jueves 5 de febrero se llevaron a cabo los Spotify Awards, en los que asistieron grandes personalidades del medio artístico para reconocer el gran éxito que tuvieron dentro de la plataforma digital de música; a esta gala asistió la polémica pareja de Kimberly Flores y Edwin Luna.

El matrimonio ha dado a entender que es uno de los mayores fans de las redes sociales, pues a través de sus cuentas sociales publican lo que sucede en su día a día para lograr tener una comunicación más directa con sus seguidores, pero también los ayuda a aumentar su fama a partir de lo que comparten.

Yo creo que nos hemos ido adaptando bastante a la era digital; me gusta mucho y a ella también

Kimberly se ha convertido en una gran influencer, pues además de su cuenta de Instagram tiene un canal de YouTube en el que brinda consejos de maternidad, belleza y vida fitness ya que a ella le apasiona hacer ejercicio y cuidar de su cuerpo, el cual ha provocado varias envidias.

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Asimismo, el matrimonio afirmó que desde la celebración de su boda no han parado de trabajar, por lo que llevan una vida muy ocupada tantos con sus asuntos laborales, como con sus tres pequeños hijos de quienes deben estar a cargo de su cuidado.

No hemos parado. Después de la boda nos fuimos a nuestra luna de miel y cuando regresamos ya Edwin Luna tenía trabajo. Desde ahí no ha parado. Seguimos con proyectos, seguimos enfocados a los niños, en la pareja, en cada uno por individual

En relación a su gusto por las redes sociales, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey explicó que no comparten todo, aunque parece que no dejan nada en privado, pues intentan mantener una línea entre sus lados públicos.

Revelaron que sí han pensado en hacer un reality show familiar y que, incluso, han recibido algunas propuestas, pero que todavía lo están pensando.

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