Érika Buenfil será nuestra conductora especial para el evento de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Por primera vez en la historia, Érika Buenfil se incorpora a las filas de nuestra televisora, TV Azteca, para cautivar a los millones de televidentes con su talento, belleza y carisma.

La famosa actriz de telenovelas realizará una importante participación como conductora en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el próximo 11 de diciembre, por Azteca UNO.

La artista, de 57 años, está lista para tocar el corazón de sus admiradores en esta temporada decembrina. Prepárate para vivir junto a Érika Buenfil una noche inolvidable llena de armonía, paz y mucho amor.

Érika Buenfil es una de las personalidades más famosas en el mundo del entretenimiento, pues además de su participación en múltiples telenovelas mexicanas, es una sensación en las plataformas digitales, donde cuenta con millones de seguidores amantes de sus locuras.

Tenemos preparadas grandes sorpresas para celebrar en grande a nuestra ‘Morenita del Tepeyac’, en un fascinante evento que contará con música y la presencia de grandes figuras del medio del espectáculo.

Acompaña a la también conocida como 'Reina de TikTok' en una noche mágica y angelical para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La cita es el próximo 11 de diciembre al terminar ‘Hechos’ por Azteca UNO.