Así lucía el querido Ernesto Cázares antes de convertirse en el primer campeón de Exatlón México.

Ernesto Cázares se consolidó como uno de los atletas más admirados y respetados en todas las temporadas de Exatlón, pues se ganó el título de ‘El Campeón Más Querido De México’ tras obtener el primer lugar en la primera edición de la demandante competencia deportiva.

El veracruzano se metió en el corazón de los televidentes debido a sus múltiples cualidades como la rapidez, buena puntería y alta energía.

Y es que, el integrante del equipo azul se convirtió en uno de los pilares de Héroes, pues tiene todo para coronarse como un verdadero campeón en esta cuarta edición del reality show.

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Por si fuera poco, el practicante de parkour también posee un carisma inigualable que presume en la Fortaleza o en el Campamento, lugares donde inyecta de energía a todos sus compañeros.

Sin embargo, antes de realizar un sorprendente debut en Exatlón, Ernesto era un pequeño niño amante de la gimnasia y los deportes al aire libre.

Y es que, hace unos meses, el mexicano compartió algunas fotos de su infancia en Instagram, donde se le pudo ver disfrutando de inigualables momentos junto a sus seres queridos.

Es bien sabido que, el famoso atleta tiene una excelente relación con su hermano Aristeo Cázares, quien también es un fuerte competidor en las tierras de República Dominicana.

‘Red Lion’ inició en el mundo del parkour a muy temprana edad; sin embargo, transmitió todo su conocimiento a su amado hermano menor Ernesto Cázares.

En su momento, ‘El Campeón Más Querido De México’ expresó su gran admiración para su hermano, pues aseguró que es su gran inspiración para continuar peleando en el show de televisión más popular del momento.

Tras su incursión en la primera de Exatlón, Ernesto se convirtió en uno de los atletas más respetados, pues demostró un gran progreso en el ámbito deportivo a su corta edad.

Actualmente, el famoso integrante de Héroes cuenta con millones de seguidores en Instagram, red social donde comparte románticos momentos junto a su novia, postales familiares y sus recientes proyectos profesionales.

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