Familia en Exatlón: Titanes vs Héroes: ¿Cecy Wushu y Mati Álvarez son primas?

En Exatlón: Titanes vs Héroes se han formado grandes amistades entre los participantes, pues comparten la pasión por el deporte y otras actividades de alto rendimiento. Fuera de la competencia, los atletas también han demostrado ser buenos compañeros y hasta se reúnen para fortalecer sus lazos.

Por si fuera poco, en Exatlón también hemos sido testigos de algunos parentescos familiares entre los atletas. Tal es el caso de Ernesto Cázares y Aristeo Cázares, quienes han demostrado su cariño de hermanos en cada episodio del reality show.

Y es que, los practicantes de parkour se han vuelto una inspiración para millones de televidentes en casa, quienes sueñan con tener grandes habilidades deportivas como los ‘Sky Brothers’.

Zudikey Rodríguez y Jenni Rodríguez también son otras hermanas muy queridas por parte de la audiencia. Las velocistas nos regalaron increíbles momentos durante esta cuarta edición de Exatlón, donde dejaron claro que la familia es uno de los pilares más importantes en la vida.

Patricio Razo y Mariano Razo se convirtieron en otro dúo de hermanos muy querido por los mexicanos, pues conquistaron al público con su increíble flexibilidad en la gimnasia y solidaridad.

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Doris del Moral expresó su alegría cuando su compañera Cecy Wushu aseguró que no quería seguir en Exatlón.

Por si fuera poco, Mati Álvarez y Cecilia Álvarez ‘Wushu’ comparten el mismo apellido; sin embargo, no son hermanas como muchas personas piensan. Las atletas son grandes amigas, comparten cosas en común y tienen mucha química, pero no hay un lazo familiar entre ambas.

Fue a principios de noviembre, cuando Cecy confundió a la audiencia con una publicación en su cuenta de Instagram. Y es que, la practicante de wushu felicitó a ‘Silver Force’ con un conmovedor mensaje que dejó pensando a uno que otro admirador.

Un poquito tarde, pero sin falta. Feliz cumpleaños prima. Eres una gran mujer, te admiro por la gran persona y atleta que eres. Te admiro por todo lo que me retaste. ¡Extraño esos grandes duelos de las Álvarez!

Las palabras de Cecilia impactaron a los fanáticos de Exatlón, pues por un momento pensaron que las atletas eran primas de verdad.

Más tarde, la integrante de Héroes aclaró todos los rumores y confesó que no tenía ningún parentesco con la también conocida como ‘Terminator’.

Cecilia reveló a sus fans que, aunque no eran primas de sangre, sí eran primas de apellido.

Y es que, las atletas se han enfrentaron varias veces en los circuitos de Exatlón, donde demuestran su fuerza, destreza y grandes habilidades deportivas.

Ambas son excelentes participantes y poseen cualidades muy parecidas como el liderazgo, la velocidad y hasta la buena puntería.

A pesar de que tienen decenas de cosas en común, Cecy y Mati solo son buenas amigas quienes demuestran su cariño en todas las redes sociales.

Algunos internautas también se han declarado fanáticos de este poderoso dueto de amigas, pues así lo expresan en las plataformas digitales con tiernos comentarios:

Ceci y Mati Álvarez son muy buenas competidoras, se nota que fuera de los circuitos tanto rojos como azules se llevan super bien eso es lo bonito del Exatlón

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