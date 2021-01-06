Exatlón: Estos son los sorprendentes datos curiosos que seguramente no conocías del querido atleta Javi Márquez.

Javi Márquez se convirtió en uno de los refuerzos más poderosos de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues llegó al equipo azul para inyectar energía, buena vibra y muchos puntos.

El famoso tapatío se ganó el corazón de todos los mexicanos debido a sus grandes habilidades deportivas, pues se dio a conocer como un fuerte rival para sus contrincantes.

Recordemos que, el también conocido como ‘Big Papi’, realizó su debut en la segunda temporada del programa deportivo. Fue en dicha emisión, donde Javi llegó hasta las semifinales debido a su rapidez y poder en cada uno de los circuitos.

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Por si fuera poco, el jalisciense enamoró a la audiencia con cada uno de sus puntos anotados en Exatlón, pues estaban dedicados a su pequeñita hija Abi.

Y es que, la menor se convirtió en la admiradora número uno de su papá, pues también se ha dejado ver como una fiel seguidora de Exatlón.

Por si fuera poco, Javi Márquez esconde algunos secretos que muy pocas personas conocen. Por lo tanto, te presentamos los sorprendentes datos curiosos del querido integrante de Héroes.



Su nombre completo es Francisco Javier Márquez Garibay y muchas personas lo conocen como ‘Big Papi’ ‘Súper Papá’ o ‘Capitán Azul’.

Este atleta posee alma tapatía, pues nació el 7 de febrero de 1991 en Guadalajara, Jalisco. En sus redes sociales, presume inolvidables postales posando desde la tierra del tequila y los mariachis.

Marquéz tiene dos personas muy especiales que lo inspiran todos los días. Nos referimos a su esposa Anayeli Díaz Covarrubias y su retoño Abigail, mujeres que aman infinitamente al famoso atleta.

Es bien sabido que Márquez destaca por su gran altura en las playas de Exatlón, pues mide 1.80 cm. y pesa 85 kg. Su increíble y voluminosa figura lo han llevado a ganar múltiples enfrentamientos en el Exaball.

Jugó en el equipo ‘Tecos’ de la Universidad Autónoma de Guadalajara y en los 'Diablos Rojos' del Toluca; sin embargo, se retiró por motivos personales.

Javi se desempeña en múltiples actividades del ámbito deportivo, pues es modelo fitness, coach y entrenador de fútbol.

El querido participante obtuvo el tercer lugar en la segunda temporada de Exatlón, razón que conquistó a millones de televidentes mexicanos.

‘Súper Papá’ también es toda una estrella de las redes sociales, pues en Instagram cuenta con 275 mil seguidores amantes de sus fotos familiares y actividades deportivas.

Javi festeja cada punto con un divertido movimiento de caderas que está inspirado en el baile favorito de su hija Abi.

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