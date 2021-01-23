Espectacular relevo de los gimnastas Ana Lago y Daniel Corral es recordado por los fans de Exatlón.

Ana Lago y Daniel Corral protagonizaron un dueto excepcional en la carrera de relevos que hizo historia en la televisión mexicana y aún no puede ser olvidado por los millones de fans de Exatlón México.

Fue en la segunda temporada del programa, cuando los gimnastas se enfrentaron con rivales tan fuertes como ellos, se trató ni más ni menos que de la velocista Maki González y el practicante de parkour Ernesto Cázares.

Una inolvidable victoria para Ana Lago y Daniel Corral

Cada dueto, uno compitiendo por el equipo Famosos y otro por Contendientes, dio lo mejor de sí en esa prueba que quedó para la historia de la televisión mexicana.

En el afán de defender la Fortaleza, los atletas dieron lo mejor de sí en la carrera de obstáculos, pileta, rastrera y los lanzamientos finales.

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Pese a los esfuerzos de los cuatro atletas de alto rendimiento, fue la dupla formada por Ana Lago y Daniel Corral, la que se llevó el memorable triunfo en aquella ocasión.

Ana Lago ahora tiene un cuerpo con mayor masa muscular

Ana Lago de nueva cuenta es competidora, ahora en la temporada Exatlón: Titanes vs Héroes, como parte del equipo rojo.

Durante el tiempo que ha transcurrido a lo largo de las emisiones de Exatlón México, la atleta ha cambiado mucho su apariencia, pues de su delgada figura producto de la disciplina que ha practicado toda su vida, ahora muestra un cuerpo más musculoso.

Los grandes esfuerzos y las duras pruebas sin duda han contribuido a que Ana Lago luzca actualmente un cuerpo con mayor masa muscular a sus 24 años, que cuando participó en la segunda temporada.

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