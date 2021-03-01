Exatlón: Las reacciones que dejó la tercera medalla del público a Mati Álvarez y Heliud Pulido en las playas más demandantes.

Las emociones en Exatlón: Titanes vs Héroes se incrementan semana a semana y los duelos por permanecer son cada día más intensos. Una vez más y por tercera semana consecutiva, Mati Álvarez y Heliud Pulido fueron los ganadores de la medalla de la gente.

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Esta presea te da una vida extra en una situación de eliminación, por lo que el público con sus votos han sido los encargados de darle mayores oportunidades a sus favoritos para que tengan más posibilidades de ganar la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Ha llegado el momento de anunciar los resultados de la votación de esta semana. Comienzo en la rama femenil la mujer que recibe la medalla de la gente, la mujer que recibe la medalla del público, la mujer más votada esta semana, esa mujer es, la mujer que tendrá una vida adicional en caso de que esté en riesgo de eliminación esa mujer eres tú Mati

La velocista poblana tuvo una reacción de sorpresa y al mismo tiempo una felicidad que no pudo ocultar, y es que con esto se encuentra llegando a su novena medalla, lo que confirma que es una de las favoritas de la gente para llegar a la gran final y ser la ganadora de Exatlón.

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En la rama varonil, el ganador fue Heliud Pulido, quien con una impresionante sonrisa acudió a recoger su medalla de la gente con lo que llegó a cinco preseas. Sin duda, la felicidad del veracruzano era algo que no podía ocultar y al mismo tiempo incrementa su compromiso con el público, quien tiene una gran confianza en sus habilidades.

