La FOTO que confirma que las líderes de Exatlón: Titanes vs Héroes dejaron su rivalidad en el olvido.

Durante esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes hemos sido testigos de las múltiples aptitudes que poseen los atletas: fuerza, velocidad, destreza y buena puntería distinguen a cada uno de los participantes.

Sin embargo, los concursantes de alto rendimiento también tienen otras cualidades que enamoran a millones de televidentes en casa. Valores como la solidaridad, la honestidad, la disciplina y el compañerismo también inundan los corazones de los famosos atletas de Exatlón.

Mati Álvarez y Casandra Ascencio no son la excepción a la regla, pues también han demostrado que poseen cualidades muy específicas para liderar a sus equipos.

Las queridas estrellas deportivas se caracterizan por ser humildes y festejar las victorias ajenas. Y es que, Mati y Cas tienen claro que una buena líder se caracteriza por ser aceptar la derrota.

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Así fue el sorprendente abrazo de Mati Álvarez y Casandra Ascencio

Recientemente, los fanáticos del reality show quedaron sorprendidos ante una emotiva foto que comenzó a circular por todas las plataformas digitales.

En dicha fotografía, Álvarez y Ascencio protagonizaron un amoroso abrazo que despejó las dudas de su supuesta rivalidad. El momento se suscitó en la prueba Contra Reloj Femenil, donde la basquetbolista venció a sus rivales con un espectacular tiempo de 1:00:72.

Fue el pasado 20 de enero, cuando ‘MVP’ corrió como una verdadera guerrera el circuito, dejando atrás a sus compañeras del equipo azul y a sus rivales del equipo rojo.

Finalmente, la atleta tapatía realizó un grandioso espectáculo en la mesa de discos, donde reflejó su buena puntería, temple y destreza.

La victoria de Casandra Ascencio concluyó con el grito emocionado de todos sus compañeros; sin embargo, Mati Álvarez también corrió para abrazar a la reciente ganadora de la medalla convencional.

Mati y Casandra se dieron un abrazo que acabó con las dudas de su posible rivalidad, pues se les vio felices disfrutando de su valiosa amistad.

Los fanáticos de Exatlón quedaron satisfechos con el momento, pues comprobaron que ‘Terminator’ y ‘MVP’ formaron una gran relación amistosa desde la tercera temporada del programa más querido por los mexicanos.

No cabe duda que, las atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes siempre presumen sus habilidades deportivas en los circuitos, pero también demuestran el grandísimo corazón de oro que llevan dentro.

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