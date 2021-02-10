Exatlón: Ella es la guapa y atlética mujer que flechó el corazón del atleta de moda, Dan Noyola ‘Relámpago’.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes tienen grandes inspiraciones para continuar en la edición más exigente del mundo. Familiares, amigos y parejas sentimentales son algunos de los incentivos que tus concursantes favoritos recuerdan con mucho amor.

Tal es el caso de Dan Noyola, quien el día de ayer, ganó la prueba contrarreloj varonil. El famoso atleta se colgó su segunda medalla y dedicó el premio a una misteriosa chica de nombre Julyn.

Millones de televidentes se preguntaron sobre la identidad de esta hermosa mujer que se ganó el corazón de ‘Relámpago’.

Se trata de Julyn Águila, una atlética ciclista profesional que participó en Exatlón edición Estados Unidos.

La guapa atleta también ha sido campeona panamericana, nacional y mundialista en su deporte, pues ama recorrer el mundo montada en su bicicleta.

Dan y Julyn hacen una pareja a la medida, pues ambos son ciclistas, amantes del deporte y participantes de la competencia más exigente del mundo Exatlón.

La joven deportista también presume su amor a los cuatro vientos, pues constantemente comparte fotografías junto al también conocido como 'Relámpago'.

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Dan Noyola se convierte en el atleta de moda dentro de Exatlón: Titanes vs Héroes

Dan Noyola se convirtió en uno de los caballeros más destacados en la recta final de la competencia deportiva. Recordemos que, el ciclista vivió una espectacular racha que fue celebrada por los equipos rojo y azul.

El día de ayer, el potosino anotó el punto de la victoria en el Duelo de los Enigmas, ganándose el respeto y admiración de millones de televidentes mexicanos.

Por si fuera poco, el poderoso participante también se colgó su segunda medalla transferible, pues venció a su compañero Christian Anguiano en la prueba contrarreloj varonil.

El querido héroe pronunció un emotivo discurso que llenó de ternura a millones de espectadores latinos: “Esta medalla se la quiero dedicar a la persona más importante de mi vida que es Julyn”, expresó ‘Relámpago’ a su guapa novia de 22 años.

No cabe duda que, Dan Noyola continúa mejorando sus habilidades deportivas en la edición más exigente de Exatlón. Por si fuera poco, el potosino pinta para ser la próxima estrella dentro del reality show más querido por los mexicanos.

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