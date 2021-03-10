Exatlón: El duro mensaje de Mati Álvarez al equipo de Héroes que dejó a todos sin palabras.

Las últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes han estado llenas de muchas emociones; sin embargo, se ha notado una gran superioridad del conjunto rojo, ya que en los últimos días los azules han sufrido varias derrotas que los han dejado muy desconcertados.

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Situación que ha sido notada por una de las líderes de los Titanes, Mati Álvarez, quien se tomó un momento para hablar de la situación del equipo rival.

Al equipo azul lo veo bastante desenfocado, bastante triste y quedamos muchas personas. Rosique anunció que en la semana 28 hay cuatro eliminaciones, prácticamente una cada día. Eso puso muy nervioso a los azules

La lesión de Casandra

Para la atleta poblana, la salida de Pascal Nadaud y la lesión de Casandra Ascencio han sido los momentos claves, por lo que los Héroes han tenido una baja en su rendimiento.

Volteó a ver a todos los azules, Evelyn, la vi totalmente desenfocada, acaba de salir de un duelo de eliminación, es la única mujer corriendo y creo que tiene muchas carreras y mucha presión de todo el equipo, ya que es la única chica que está corriendo

Heliud Pulido y Mati Álvarez coinciden que la baja de Casandra se ha reflejado en el rendimiento de los Héroes y a ella en lo personal le ha pegado en la parte anímica al no poder apoyar a su equipo y saber que se lastimó sin estar compitiendo.

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