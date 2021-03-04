Exatlón: Javi Márquez sella jornada de ensueño ganando el tercer automóvil de la temporada.

Una semana llena de muchas emociones y de momentos clave, se está viviendo Exatlón: Titanes vs Héroes, entre ellos, la última medalla de la temporada para los hombres.

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Batalla contrarreloj

El contrarreloj definió al ganador, en donde los primeros eliminados fueron Christian Anguiano, Heliud Pulido y Aristeo Cázares; mientras que en la segunda ronda, Dan Loyola también quedó fuera.

Con una actuación impresionante, Patricio Araujo y Javier Márquez, disputaron la final por la presea. ‘Big papi’ se impuso en la primera ronda con un tiempo de 01:04:81, con lo que logró tomar la ventaja en la competencia.

Después de una gran actuación el exfutbolista, el marcador se encontraba empatado; finalmente, Javier Márquez salió al circuito con una gran determinación que lo llevó a ganar la medalla con un tiempo de 01:04:93.

Un premio impresionante

En la Batalla Colosal, las emociones se incrementaron al máximo con la disputa del tercer automóvil último modelo de la temporada.

Por tercera semana consecutiva, los Titanes perdieron la Batalla Colosal, con lo que dejaron ir la oportunidad de competir por el cero kilómetros. Christian Anguiano y Doris del Moral fueron los anteriores ganadores.

Con dos oportunidades, los atletas de los Héroes se enfrentaron entre ellos para definir una final mixta. En la rama varonil el primer eliminado fue Dan Loyola. Javier Márquez hizo lo propio con Christian Anguiano para estar en la final.

Por su parte, Casandra no participó en el duelo de las mujeres por la lesión en su pie, por lo que todo se tuvo que definir entre Evelyn Guijarro y Doris del Moral, siendo la lanzadora de jabalina la ganadora.

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En la final, los atletas azules se enfrentaron a ganar dos de tres duelos para ganar el tercer automóvil de la temporada. El primero en tomar ventaja fue ‘big papi’, quien logró imponerse en la segunda ronda y convertirse en el gran ganador.

