Exatlón: Pato Araujo, Aristeo Cázares y Heliud Pulido, ¿Quién de los Titanes llegará más lejos?

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes pelean por un pase dorado a la gran final de esta cuarta temporada. Y es que, tus concursantes favoritos, quieren llegar a la última semana del reality show y levantar la prestigiosa copa dorada.

Ambos equipos cuentan con atletas muy fuertes; sin embargo, destaca la presencia de Heliud Pulido, Pato Araujo y Aristeo Cázares, quienes constantemente anotan puntos que ponen en desventaja a sus rivales del equipo azul.

Por si fuera poco, el público también tiene a sus favoritos para batirse rumbo al ataque final hacia la cumbre. Heliud Pulido es uno de los caballeros predilectos para ganar la contienda, pues tiene múltiples habilidades deportivas que pueden ponerlo en ventaja.

Y es que el veracruzano se convirtió en el ganador absoluto de la tercera temporada de Exatlón. Heliud venció a Heber Gallegos en una cardíaca final que fue sintonizada por millones de televidentes en casa.

Esta temporada pinta más que bien para el piragüista olímpico mexicano, pues tiene todo para llegar a la última semana de la contienda. Aunque ha tenido momentos de tristeza, ‘Black Panther’ cuenta con el apoyo de millones de televidentes latinos.

Aristeo Cázares también es otro de los concursantes favoritos para ganar Exatlón: Titanes vs Héroes. El practicante de parkour ha mostrado su liderazgo, destreza y fuerza en cada uno de los trepidantes circuitos de la contienda.

Recordemos que Aristeo Cázares se llevó el trofeo en la segunda temporada del cardíaco programa, pues venció a Pato Araujo en las tierras de República Dominicana.

En esta ocasión, ‘Red Lion’ regresó a Exatlón para coronarse como campeón y poner en alto el nombre de los hermanos Cázares.

Te puede interesar: Exatlón: Se encienden las alarmas con nueva lesión; Zudikey Rodríguez en peligro en las tierras más famosas.

Pato Araujo busca su primera copa en las tierras más demandantes de la televisión.

Pato Araujo se convirtió en uno de los participantes más polémicos de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde protagonizó múltiples peleas con sus rivales del equipo azul.

Pese a todo, el mediocampista busca obtener su primera copa en el programa más querido de México. Esta vez, el colimense está dispuesto a dividir al equipo de Titanes con tal de sostener la reluciente copa dorada.

Recordemos que Pato Araujo realizó su debut en la segunda temporada de Exatlón, donde mostró un temperamento muy fuerte y contundente.

Fue en la segunda edición del programa, donde el futbolista profesional llegó a la final junto a Aristeo Cázares. Los esfuerzos no fueron suficientes, pues Pato perdió el primer lugar a pesar de sus exigentes entrenamientos en las playas de República Dominicana.

También te puede interesar:Exatlón: Casandra Ascencio acusa a Evelyn Guijarro de ser desleal y una infiltrada de los Titanes.