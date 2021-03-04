Exatlón: Javi Márquez se impone a Pato Araujo y consigue la última medalla en las tierras y playas más demandantes.

Las emociones en la semana 27 de Exatlón: Titanes vs Héroes continúan, pues los hombres de ambos equipos se disputaron la última medalla de la competencia.

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El primer eliminado fue Christian Anguiano, al tener el peor tiempo en la primera ronda, seguido de Aristeo Cázares y Heliud Pulido del equipo de los Titanes.

Para la segunda ronda, el eliminado fue Dan Loyola, quien había tenido el mejor tiempo en su primera participación.

La final fue entre Patricio Araujo y Javier Márquez, en donde las reglas cambiaron y tuvieron que vencer dos veces a su rival para obtener la última medalla de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Con un tiempo impresionante, el exfutbolista dejó su primera marca en 01:25:45; sin embargo, Javier Márquez logró imponerse con un tiempo de 01:04:81, con lo que ganó su primera victoria de las dos que necesitaba para colgarse la medalla.

En la segunda ronda de la final, la suerte no estuvo del lado de ‘Big papi’, quien tuvo un tiempo de 02:19:82, por lo que no fue complicado para Pato Araujo empatar el marcador y dejar todo para la última ronda.

Recordemos que Javier Márquez, no tiene medallas, ya que las perdió en un duelo de eliminación, mientras que Pato Araujo busca su tercera medalla de la temporada.

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Entregando todo en una final por medalla que puede marcar el rumbo de las últimas semanas, Patricio Araujo entregó un tiempo de 01:33:67, por su parte con un tiempo sorprendente de 01:04:93, Javier Márquez se quedó la última medalla de Exatlón: Titanes vs Héroes.

