Exatlón: Ella es la inolvidable atleta del equipo azul que logró vencer a la imparable Mati Álvarez.

Mati Álvarez ha demostrado ser una de las atletas más valiosas, fuertes y veloces de todas las temporadas de Exatlón. La querida participante se ganó el apodo de ‘Terminator’ debido a su grandes habilidades deportivas y múltiples triunfos contra sus contrincantes.

Por si fuera poco, la también conocida como ‘Silver Force’ levantó el trofeo durante la tercera temporada de la competencia deportiva más demandante de la televisión.

La integrante del equipo rojo se metió en el corazón de todo México debido a sus múltiples valores: La solidaridad, el liderazgo, el compromiso y el amor están presentes en la vida de esta joven poblana.

Es bien sabido que, Mati tiene múltiples rivales dentro de la reñida competencia: Casandra Ascencio, Cecilia Álvarez y Valery Carranza son algunas participantes que le dieron tremenda batalla en los circuitos.

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Y aunque la mexicana constantemente entrega puntos y enorgullece a su equipo, debemos recordar que también atravesó por una etapa de aprendizajes hasta convertirse en una trepidante triunfadora.

Lilian Borja, exintegrante del equipo Contendientes, venció a ‘Terminator’ fuera de Exatlón durante una competencia de Heptatlón.

Lilian y Mati se conocieron en las pistas de atletismo, donde la tijuanense se llevó la medalla de oro contra la poblana.

En una fotografía que comenzó a circular por las redes sociales, Borja sonrió para las cámaras con su reluciente medalla del primer lugar.

Por su parte, Mati Álvarez posó debajo de su compañera con una medalla plata que dejó ver que obtuvo un segundo lugar en la mencionada competencia.

Ahora entiendo porque Mati miró a Lilian medio raro jajajaja. #FortalezaEnJuego pic.twitter.com/J5Ohw5G4a4 — 𝑲. 𝑳𝒍𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒔...🦋 (@KarlaLlCT) December 3, 2019

Fue en la tercera temporada de Exatlón, donde Lilian y Mati se vieron las caras nuevamente. Esta vez, la integrante de Contendientes no corrió con la mejor de las suertes, pues se convirtió en la eliminada número 24.

Por su parte, Mati conquistó las tierras de República Dominicana, pues se convirtió en una de las concursantes más temidas por sus contrincantes.

En su momento, algunos internautas hablaron de una posible rivalidad entre las heptatleta mexicanas; sin embargo, la poblana confirmó que tenían una excelente relación fuera de las famosas playas del reality show.

Tras su rotundo fracaso contra Lilian, Mati Álvarez decidió entrenar más fuerte hasta convertirse en la poderosa atleta que arrasa en todos los circuitos de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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