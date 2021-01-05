Gloria Murillo rompe el silencio y habla de la reciente polémica que enfrenta Cecilia Álvarez ‘Wushu’ en Exatlón.

Exatlón: Titanes vs Héroes continúa dando de qué hablar por la contundente polémica que se vive en el equipo azul. Y es que, Cecilia Álvarez ‘Wushu’, ha vivido días difíciles con algunos participantes de la competencia más demandante de la televisión.

Una de las controversias sucedió el pasado domingo de eliminación, cuando ‘Wushu’ prometió perder la contienda contra Valery Carranza y Samara Alcalá.

A pesar de lo prometido, Cecilia demostró un gran desempeño en el duelo de eliminación, pues venció a sus rivales en una cardíaca batalla que impactó a la audiencia.

El equipo azul se sintió traicionado por Ceci, pues no se dejó ganar en la ardua batalla contra sus rivales.

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Doris del Moral expresó su alegría cuando su compañera Cecy Wushu aseguró que no quería seguir en Exatlón.

Pascal Nadaud fue uno de los más molestos con las acciones de su compañera y hasta le dedicó contundentes palabras que se volvieron populares en las redes sociales:

Me dijiste que no venías a hacer amigos y me queda clarísimo; de verdad no sé si eres una persona mala o tomas decisiones muy malas

Y es que, el nombre de Cecilia Álvarez ‘Wushu’, se volvió tendencia en las plataformas digitales donde los internautas desataron todo tipo de comentarios para la integrante de Héroes.

Algunas exatletas del programa deportivo también emitieron sus respectivas opiniones, por ejemplo Gloria Murillo, quien mostró su apoyo incondicional para la reciente llegada al equipo azul.

La velocista mexicana abrió su corazón y compartió que ‘Wushu’ no interfirió con el mal desempeño de Valery Carranza en el duelo de eliminación. A través de su cuenta de Twitter, Murillo reveló que Cecilia aplicó una estrategia para que el resto de su equipo se confiara.

Si! Ósea por qué Tanto rollo si esos comentarios a veces los hacen todos, y a veces se hacen sin ninguna intención si lo dijo o no tampoco es su culpa :( — Gloria Murillo. (@gloriamurillomx) January 4, 2021

Patrick Loliger, quien se convirtió en el sexto eliminado de esta cuarta temporada de Exatlón, también rompió el silencio en Twitter y defendió a ‘Wushu’ con un contundente mensaje.

Lo feo es exponer a alguien a nivel nacional. ¡Creo que todos lo hacemos! Psicológicamente es para aceptar más fácil tu salida si llegas a salir. Esas cosas se hablan en el camión cuando no hay cámaras

Recordemos que, no es la primera vez que Cecilia Álvarez genera polémica en Exatlón: Titanes vs Héroes, pues al inicio de la cuarta temporada le propinó un codazo a su compañero Pato Araujo.

Por si fuera poco, ‘Wushu’ también se quedó con un mal sabor de boca ante la salida de Valery, pues la también conocida como ‘Melena Azul’ se fue de la competencia sin despedirse con un abrazo.

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