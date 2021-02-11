Exatlón: Revive el momento donde Oscar Cano eliminó a Pascal Nadaud en la primera temporada del reality show.

Exatlón nos ha regalado inolvidables duelos por parte de tus atletas favoritos. Fue en la primera temporada del reality show, cuando talentosos participantes escribieron esta maravillosa historia en compañía del público mexicano.

Ernesto Cázares, Doris del Moral, Daniel Corral, Ana Lago y muchos atletas nos regalaron trepidantes batallas en las playas de República Dominicana.

Por si fuera poco, los momentos de nostalgia y tristeza también se hicieron presentes en las tierras más famosas de la pantalla chica.

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Y es que, Pascal Nadaud protagonizó uno de los momentos más nostálgicos de todas las temporadas del programa de televisión.

‘Blue Viper’ se enfrentó a un intenso momento, pues fue eliminado por sus propios compañeros Oscar Cano y Ernesto Cázares.

Debemos recordar que, en la primera temporada de Exatlón, el público tuvo la oportunidad de elegir el destino de los atletas. Sin embargo, Pascal Nadaud no fue muy apoyado y tuvo que despedirse de las playas de República Dominicana.

Las votaciones se pusieron muy reñidas, pues el practicante de rugby se batió contra Oscar Cano y el campeón más querido de México, Ernesto Cázares.

Pascal Nadaud se marchó de la primera temporada de Exatlón entre el aplauso de sus compañeros.

El querido integrante de Contendientes se despidió con un poderoso discurso que inspiró a millones de practicantes de rugby.

“Lo único que puedo decir es gracias a Exatlón. Están sacando lo mejor del país en cuanto a deporte. Mi deporte era una de las diciplinas menos conocidas. A través de este programa la gente se va a dar cuenta que hay más deportes que el fútbol y los clavados. Hay gente muy capacitada”, trascendió el mexicano en un inigualable discurso que desató lágrimas entre millones de televidentes.

Por último, el querido capitán del equipo azul inspiró a sus compañeros a seguir luchando en la primera edición del reality show.

Somos un gran quipo y tienen que seguir luchando. Azules con la cabeza arriba, siéntanse orgullosos de lo que han hecho. Fue un placer compartir circuitos con ustedes

Actualmente, Pascal Nadaud se encuentra en la cuarta temporada de Exatlón, donde demuestra sus maravillosas habilidades deportivas.

El musculoso mexicano forma parte del equipo Héroes, donde tiene una sólida relación amistosa con Christian Anguiano, Dan Noyola, Evelyn Guijarro, Casandra Ascencio y muchas leyendas más.

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