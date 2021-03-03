Exatlón: Se encienden las alarmas con nueva lesión; Zudikey Rodríguez en peligro en las tierras más famosas.

Tus atletas favoritos salieron al nuevo circuito de los contenedores para ganar el Duelo de los Enigmas. Y es que, los participantes restantes de Exatlón: Titanes vs Héroes regalaron maravillosos espectáculos rumbo al ataque final hacia la cumbre.

Por si fuera poco, Titanes y Héroes cambiaron sus uniformes por coloridas camisetas que podrían hacerlos brillar rumbo a la recta final del querido reality show.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en el equipo rojo, pues las alarmas se encendieron tras una contundente lesión que sufrió Zudikey Rodríguez.

Y es que, la velocista mexicana se pegó en el tobillo derecho, cuando compitió contra su rival Evelyn Guijarro.

“Me doble el tobillo, me arde por dentro…”, expresó ‘La Gacela’ para sus compañeros, quienes corrieron rápidamente para auxiliarla.

Por si fuera poco, Antonio Rosique suspendió la carrera para revisar el reporte médico de la querida atleta mexicana.

"Por fortuna, Zudikey se encuentra bien y está en condiciones de retomar la carrera justo en el punto donde se detuvo", confirmó la máxima autoridad haciendo referencia al excelente estado físico de la mexicana.

Pese a todos sus esfuerzos, Zudy no ganó la carrera y 'Sniper' se coronó como ganadora del duelo, poniendo en ventaja al equipo azul.

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Titanes no se rinden y dan su mejor esfuerzo rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes

Pese a la inesperada lesión de Zudikey Rodríguez, tus atletas favoritos no se rinden para llegar al último ciclo del colosal reality show.

Recordemos que, Titanes iniciaron la semana número 27 de Exatlón con una excelente racha, pues ganaron batalla por la fortaleza en un momento clave de la contienda.

Además, la causa roja se ganó 5 mil Exapoints intercambiables por valiosos artículos que podrían hacer su estadía más amena en la competencia más exigente del país.

Fue el día de ayer, cuando Titanes demostraron su poder en esta cuarta edición de Exatlón y dejaron claro que podrían llegar juntos a la última semana de la temporada.

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