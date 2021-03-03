Exatlón: Titanes utilizan su buena racha para vencer a Héroes en trepidante y colosal Duelo de los Enigmas.

La semana número 27 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con inolvidables batallas que fueron sintonizadas por millones de televidentes en casa. Y es que tus atletas favoritos empezaron a sacar su mejor versión rumbo al ataque final hacia la cumbre.

Batalla Contrarreloj Femenil

La noche dio inicio con una trepidante competencia entre las mujeres restante del reality show. Desafortunadamente, Casandra Ascencio no pudo participar en el circuito debido a su lesión en el dedo meñique del pie.

Zudikey Rodríguez tampoco corrió con la mejor de las suertes, pues excedió el tiempo del marcador y quedaron fuera.

Por su parte, Mati Álvarez no pudo competir tras exceder el número de medallas ganadas en esta cuarta edición de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Carmelita Correa, Jazmín Hernández y Evelyn Guijarro se disputaron la última medalla de la temporada en un cardíaco duelo que emocionó a millones de fanáticos.

Finalmente, ‘Rugby Girl’ y Carmelita se colaron en colosal final por la deseada presea. Con un espectacular tiempo de 01:01:45, Jazmín Hernández se colgó su segunda medalla rumbo a la semana cumbre.

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Duelo de los Enigmas

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes pelearon por maravillosos premios electrónicos. Tus concursantes favoritos dejaron el corazón en el circuito para ganar una patineta, un scooter o una motoneta en el Duelo de los Enigmas.

Titanes y Héroes ofrecieron un fascinante espectáculo que se definió en una carrera de relevos. Por el equipo rojo corrieron Mati Álvarez y Aristeo Cázares, mientras que en el equipo azul corrieron Evelyn Guijarro y Christian Anguiano

Las playas más famosas de la televisión fueron testigos de un colosal duelo entre importantes leyendas de Exatlón. Tras un contundente esfuerzo, Mati y Aristeo anotaron el punto de la victoria y se coronaron campeones en el Duelo de los Enigmas.

El equipo rojo se enfrentó a la fortuna, donde Pato Araujo se ganó una patineta eléctrica. Aristeo y Heliud se ganaron el patín del diablo, mientras que las mujeres se quedaron con la motoneta eléctrica.

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