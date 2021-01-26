El mensaje en redes sociales con el que Samara Alcalá se despidió de las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Durante esta demandante edición de Exatlón: Titanes vs Héroes hemos sido testigos de las despedidas más dolorosas. Desafortunadamente, algunos atletas se despidieron de las playas de República Dominicana dejando un gran vacío entre público mexicano.

Samara Alcalá se unió a la lista de despedidas más dolorosas, pues abandonó la competencia deportiva tras enfrentarse a sus compañeras Doris del Moral y Cecilia Álvarez ‘Wuhu’.

La futbolista tapatía rompió en llanto sobre la arena, lugar donde anotó múltiples puntos y vivió grandes aventuras junto a sus compañeros del equipo azul.

Sin embargo, la también conocida como ‘Power Pony’ se tomó unos minutos en Instagram para agradecer a sus admiradores por todo el apoyo.

La exintegrante de los azules dedicó bellas palabras a todas las personas que la apoyaron durante su estadía en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Gracias a todos por su apoyo y muestras de cariño, les mando un abrazo con todo mi corazón fue una experiencia inolvidable. Los quiero mucho”, escribió la jalisciense al pie de una foto que ganó más de 34 mil corazones rojos.

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Samara Alcalá visita nuestro foro de Venga la Alegría

La atleta, de 23 años, deslumbró con su sonrisa durante nuestra reciente emisión de Venga la Alegría. La también integrante del ‘Club Guadalajara’ reveló en exclusiva cómo enfrentó el duelo de eliminación.

“Estuve en shock, pero después vino la calma, fue una bonita experiencia, no me arrepiento de nada, estoy agradecida con Dios y mi familia”, compartió la querida deportista, quien se metió en el corazón de todo México.

Por si fuera poco, Samara Alcalá expresó su orgullo por pertenecer al equipo azul, quien la apoyó en todos sus pasos por las playas de República Dominicana.

Les agarré muchísimo cariño a todos, se ganaron mi corazón. Lo mejor que me puedo llevar, es a la familia azul, se ganó todo de mí

“Mi vibra y la alegría que tengo es muy singular, soy muy hiperactiva, si les dejo una semillita de mí con eso tengo”, concluyó Sam haciendo referencia a la influencia que quiere dejar a todos sus admiradores.

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