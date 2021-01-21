Los rojos arrasan en la Batalla Colosal más cardíaca y sorprendente en la historia de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Otro fascinante duelo se vivió en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues los atletas salieron a enfrentar cardíacas pruebas que pusieron a prueba sus habilidades deportivas.

Tus participantes favoritos se batieron una vez más para conseguir la gloria en las playas de la competencia deportiva más famosa de la televisión.

Prueba Contra Reloj Femenil

Las mujeres se enfrentaron en un fascinante duelo que sorprendió a millones de televidentes en casa. Las atletas más sobresalientes fueron Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio.

Esta vez, Doris del Moral no corrió con la mejor de las suertes, pues fue sancionada con 10 segundos extras por levantar una pierna en la mesa de discos.

Te puede interesar: Casandra Ascencio acaba con reinado de Mati Álvarez y se queda con la medalla de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Tras derrotar a su eterna rival ‘Terminator’, Casandra Ascencio se colgó su segunda medalla en esta cuarta temporada del querido reality show.

‘MVP’ dedicó la presea a sus familiares y a su novio Christian Anguiano: “Dedico está medalla a Christian, el hecho de que esté aquí es una inspiración y una motivación todos los días”, expresó la tapatía en la ceremonia de Exatlón.

Batalla Colosal

Héroes y Titanes compitieron para ganar un premio doble: Un traslado en vehículos deportivos hacia una experiencia de buceo.

El premio motivó a cada uno de los equipos, pues se esforzaron al máximo para ganar la Batalla Colosal.

La competencia estuvo marcada por algunos percances, pues Heliud Pulido sufrió una aparatosa lesión en la rodilla que lo inmovilizó por algunos segundos.

El veracruzano decidió continuar en la contienda por decisión propia y anotó su punto contra Christian Anguiano.

Tras una intensa pelea y con un marcador de 10-5, los Titanes se coronaron como campeones gracias al ‘match point’ de Heliud Pulido, quien derrotó a su rival Keno Martell en un cardíaco circuito.

El equipo rojo ganó el premio doble que constó de un traslado en automóviles deportivos a una experiencia de buceo.

También te puede interesar: Exatlón: Heliud Pulido sufrió una aparatosa lesión en la rodilla que lo inmovilizó por unos momentos.