Exatlón: Heliud Pulido sufrió una aparatosa lesión en la rodilla que lo inmovilizó por unos momentos.

Exatlón: Titanes vs Héroes continúa poniendo a prueba a tus atletas favoritos, quienes atraviesan los circuitos como unos verdaderos campeones. Y es que, azules y rojos, han demostrado que merecen seguir luchando en el programa más demandante de la televisión.

Por si fuera poco, los participantes también han sufrido caídas, golpes y hasta lesiones que preocupan a todos los televidentes mexicanos. Pese a todo, los atletas se levantan para seguir peleando por la gloria y así conquistar las playas de República Dominicana.

Heliud Pulido se convirtió en el último atleta en sufrir un aparatoso golpe en la Batalla Colosal. El piragüista olímpico se encontraba en una reñida batalla contra Christian Anguiano, cuando cayó de una torre de tubos.

El veracruzano quedó en el suelo por algunos segundos; sin embargo, llegaron sus compañeros para auxiliarlo.

Por si fuera poco, el deportista mexicano decidió continuar en la competencia tras una revisión con el personal médico. Como todo un campeón, ‘Black Force’ anotó su punto y puso en ventaja al equipo de Titanes.

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Las recientes lesiones de los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes

Heliud Pulido se unió a la lista de atletas que sufrieron un terrible golpe en el programa de televisión. Recientemente, Samara Alcalá se descolgó de un aro en el Duelo de los Enigmas, momento que terminó con una aparatosa lesión en el tobillo derecho.

Tras una revisión por el personal médico, la futbolista confirmó que podía seguir peleando en honor al equipo de Héroes.

Mati Álvarez también fue una de las recientes lesionadas en la Batalla por la Fortaleza. La poblana atravesaba el circuito de lodo, cuando se golpeó en la rodilla derecha, dejando a todos sus compañeros preocupados.

La ganadora de la tercera temporada de Exatlón tuvo que guardar reposo para evitar futuras complicaciones.

Pese a los inevitables golpes, tus atletas favoritos continúan dejando el alma y el corazón dentro de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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