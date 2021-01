Así fue la emotiva despedida de Misael Rodríguez ‘El Chino’ de Exatlón: Titanes vs Héroes. (VIDEO)

Misael Rodríguez ‘El Chino’ abandonó las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes por una lesión en el hombro. El atleta mexicano partió de las playas más famosas de la televisión, pero antes mantuvo una emotiva plática con su equipo en la cabaña.

“Los estaré apoyando desde allá afuera. Fue una buena decisión haber venido, haberlos conocido y haber tratado de dejarles algo”, expresó el chihuahuense quien llegó como refuerzo a la temporada más demandante de la televisión.

El atleta, de 26 años, también compartió que le habría gustado pelear hasta el último momento en esta cuarta edición del reality show:

Abandonar la competencia por lesión no me gusta mucho, soy boxeador y soy una persona que le gusta llegar hasta el límite. Me habría gustado llegar a un duelo de eliminación y luchar por mi lugar hasta el final

“Trato de tomarlo de la mejor manera y ser feliz hasta el último momento”, continuó el mexicano quien abrió su corazón de la manera más sincera para sus compañeros y todos los televidentes mexicanos.

Y es que, ‘El Chino’, se convirtió en un elemento indispensable para el equipo de Titanes, quienes constantemente se mantuvieron a la cabeza gracias al apoyo del chihuahuense.

Pese a todo, el boxeador partió con la cabeza en alto y con muchas ganas de volver a ver a sus seres queridos en México.

Fue una noticia que me sorprendió después de haberme ganado un premio. Sí era algo que me estaba imaginando, no esperando, pero sabía que podía pasar. Lo más importante es mi salud, ya se lo había dicho a mi equipo

“Voy a extrañar mucho a los Titanes, son unos grandes compañeros, me desearon mucho éxito allá afuera y estoy muy contento de haber vivido esta experiencia”, concluyó Misael expresando que la copa se quedaría entre los atletas del equipo rojo.

Te puede interesar: Mau Wow se golpea la cara y abandona las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes en ambulancia.

Estos inolvidables atletas también abandonaron el programa debido a una lesión

Misael Rodríguez se unió a la lista de atletas que abandonaron la competencia debido a una lesión.

Recordemos que, la practicante de jiu jitsu brasileño Steph Gómez, también se despidió entre lágrimas de todos sus compañeros tras sufrir un fuerte golpe en el pie, que la mantuvo en silla de ruedas por un tiempo.

David Juárez ‘La Bestia’ se convirtió en uno de los hombres favoritos en esta cuarta temporada de Exatlón; sin embargo, se lesionó la mano y tuvo que despedirse de las playas de República Dominicana para siempre.

No cabe duda que tus atletas favoritos salen a dejar el alma y el corazón en cada uno de los circuitos de Exatlón: Titanes vs Héroes. No importa que tan díficil sea el camino, siempre buscan llevarte el mejor entretenimiento.

También te puede interesar: Exatlón: Nuestras tierras y playas se renuevan con “El juego por la fama” entre Titanes y Héroes.