Pato Araujo vence a Mau Wow y se queda con la medalla transferible de Exatlón: Titanes vs Héroes.

En la semana 22 una medalla transferible se puso en juego entre los hombres en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Con los números malditos, Heliud Pulido enfrentó a Keno Martel a un solo duelo en busca de su paso a los cuartos de final, lugar que fue para el jugador de futbol americano.

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Ya en la ronda de los mejores ocho, se vivieron intensos duelos, pero fue Dan Loyola y Keno Martel quienes representaron a los Héroes en las semifinales, mientras que por los Titanes fueron Mau Wow y Pato Araujo.

Para la ronda de semifinales las reglas cambiaron, ya que para avanzar a la final tenían que vencer dos veces a su rival. La primera llave enfrentó a Mau Wow y Dan Loyola, siendo este último quien sucumbió ante el practicante de parkour.

En la segunda llave se vieron las caras Pato Araujo y Keno Martel. El jugador de futbol americano tomó la ventaja al ganar el primer circuito, pero el líder de los rojos demostró la gran garra que lo ha caracterizado durante toda la temporada para vencer en los dos duelos siguientes a su sinodal.

Para la final las reglas fueron las mismas, dos victorias para poder quedarse con la medalla transferible, siendo Pato Araujo el absoluto ganador de la presea que le permitirá tener una vida más en algún duelo de eliminación o concederle una a algún compañero.

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El Capitán Araujo tiene su propia medalla, lo que confirma su gran momento luego de ganar su viaje a Tokio 2021.

