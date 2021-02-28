Exatlón: Los espectaculares VIDEOS de David Juárez ‘La Bestia’ tras superar su lesión que lo deja fuera de la competencia.

El popular reality Exatlón: Titanes vs Héroes tiene situaciones en donde los competidores se ponen al límite y en donde en varias ocasiones las lesiones que llegan a sufrir los atletas los dejan fuera de competencia durante varios días.

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Sin embargo, uno de los casos más tristes para los millones de fans de Exatlón, es el caso de David Juárez mejor conocido como La Bestia, quien luego de sufrir una fuerte lesión en la mano tuvo que abandonar la competencia para poder ser operado.

La noticia fue sumamente triste para los millones de fans de los Héroes, ya que David Juárez era uno de los favoritos para llegar a la final y ser uno los referentes del equipo azul y uno de los atletas más queridos de todo México.

Luego de varias semanas de estar en constante recuperación logramos saber que David Juárez podía mover la mano y que iba a tener una pronta recuperación con antibiótico y otros tratamientos como osteosíntesis con lo que poco a poco se pudo reincorporar a sus actividades.

Desde su primera aparición en la tercera temporada de Exatlón, David Juárez demostró sus habilidades deportivas y el carisma que lo caracteriza con lo que se ganó el cariño de la gente.

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Ahora podemos ver al atleta en una nueva etapa ya completamente recuperado de su lesión compartiendo videos de la forma en que ha retomado sus entrenamientos para mantener su gran condición física.

