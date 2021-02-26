Exatlón: Las palabras de Pato Araujo tras la polémica que protagonizó con Zudikey Rodríguez y los Titanes.

Las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes se inundaron de polémica tras la reciente pelea de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo. Y es que, la pareja más popular de República Dominicana protagonizó un contundente altercado que desató todo tipo de opiniones entre los fanáticos del reality show.

Todo comenzó cuando ‘Capitán Araujo’ perdió una carrera contra Dan Noyola. Fue en el circuito ‘Exatlón City’, donde el integrante de Titanes se dejó ver muy enojado y temperamental con sus compañeros del equipo rojo.

Por si fuera poco, Zudikey Rodríguez cargó con el mal momento que tuvo Pato. La velocista mexicana rompió en llanto cuando el mediocampista la ignoró y continuó con su extraña actitud.

Afortunadamente, Mati Álvarez consoló a su compañera con un tierno abrazo que fue aplaudido por millones de televidentes en casa.

Posteriormente, Zudy y Pato hablaron de la situación, pero no se les vio felices y enamorados como siempre.

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Las palabras de Pato Araujo tras la polémica que protagonizó con Zudikey Rodríguez

El famoso futbolista, de 33 años, se pronunció con un extraño mensaje en Instagram tras su pelea con ‘La Gacela Rodríguez’.

“Juega como si fuera el último juego de tu vida, disfruta y aprende día a día”, escribió el atleta debajo de una postal que ganó 3 mil corazones rojos.

Múltiples internautas apoyaron el mensaje del colimense, pues se manifestaron con emotivas palabras de aliento en la caja de comentarios.

“Siempre contigo Capi”, “Venga Pato, tu puedes” y “Siempre apoyándote ¡Venga ídolo!” escribieron los admiradores del futbolista profesional.

Mientras tanto, integrantes del equipo rojo reaccionaron ante la reciente pelea de sus compañeros. Fue Heliud Pulido, quien alzó la voz para crear un ambiente más armonioso en la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Es importante platicarlo en equipo, tener la confianza de decirnos cómo nos sentimos, tener esa responsabilidad cómo equipo de acercarnos a nuestros compañeros y levantarles el ánimo

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