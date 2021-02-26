Exatlón: El gran momento que protagonizaron Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Doris del Moral.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes están a punto de pelear por su lugar en la final del exigente reality show. Poderosos hombres y mujeres tienen todo listo para vencer a sus rivales y llegar a la última semana de esta cuarta edición de la contienda.

Sin embargo, Mati Álvarez se colocó como la atleta estrella para ganar esta trepidante temporada. Recordemos que, la poblana, se metió en el corazón de todo México debido a su liderazgo, solidaridad y maravillosas habilidades deportivas.

El día de ayer, ‘Terminator’ reafirmó su poder en las playas más demandantes de la televisión mexicana. Y es que la atleta ganó el ‘Juego por la Fama’ tras vencer a su rival Heliud Pulido.

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La heptatleta mexicana venció a ‘La Pantera de Tuxpan’ en un inolvidable duelo que fue sintonizado por millones de televidentes.

Una vez más, Álvarez dejó claro que está lista para levantar la reluciente copa en la gran final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El inesperado momento que vivieron Mati, Evelyn y Doris

Tras vencer a Heliud Pulido, Mati Álvarez se llevó un enorme abrazo de sus compañeras de la causa roja. Por si fuera poco, las mujeres de Titanes cargaron a la poblana y la aventaron para celebrar su triunfo.

Al emotivo abrazo se unieron Evelyn Guijarro y Doris del Moral, quienes festejaron con júbilo a la reciente ganadora del ‘Juego por la Fama’.

Las atletas del equipo Héroes se unieron al triunfo de Mati Álvarez en un momento que se llenó de gritos, abrazos, risas y bellísimas palabras dedicadas a la mexicana de 25 años.

Las mujeres de Exatlón: Titanes vs Héroes dejaron claro que, en las tierras de República Dominicana, no existe espacio para la rivalidad entre mujeres.

Y es que, las atletas mexicanas abrazaron el triunfo de ‘Silver Force’ como si fuera suyo. Una vez más, la imparable Mati Álvarez inspiró a sus compañeras y millones de niñas en casa.

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