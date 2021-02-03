Exatlón: Zudikey Rodríguez y Pato Araujo destacan que el equipo de Titanes es mejor con menos integrantes.

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo tuvieron una plática muy sincera y polémica, donde revelaron algunos secretos de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Fue la velocista mexicana, quien confesó que al ánimo del equipo rojo subió tras la salida Ana Lago, Misael Rodríguez, Pamela Verdirame y otros atletas eliminados.

Y es que, antes de la competencia por la medalla transferible, ‘La Gacela Rodríguez’ pronunció un controversial discurso que dividió la opinión de los usuarios de las redes sociales.

El equipo rojo está muy bien anímicamente. Ya hemos dejado atrás muchas dificultades que teníamos, como roces por ejemplo. Ahorita estamos fluyendo de una manera increíble

“También creo que entre menos personas haya, la comunicación fluye de una manera más sana. No habemos tantas personas con diferentes opiniones, así que es más fácil dirigirnos a un mismo camino”, confesó Zudy mientras no quitó la mirada del amor de su vida Pato Araujo.

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Zudikey Rodríguez desea que la final de Exatlón: Titanes vs Héroes se pinte de roja.

Además, la mexicana confesó que todos los días entrena muy duro para llegar al último día de la competencia deportiva.

Y es que, la valladora, expresó que la gran final podría pintarse de roja debido al gran esfuerzo de todos sus compañeros.

Nos sentimos muy contentos porque hemos ganado batallas muy importantes. Ahora necesitamos estar juntos; queremos llegar a la final

“Queremos que la final se pinte de roja. En este equipo tenemos a los mejores tiradores. La seguridad de que queremos seguir juntos y queremos seguir ganando continua desde el principio”, concluyó Zudikey Rodríguez para millones de televidentes.

Una vez en la batalla por la medalla transferible, la suerte no jugó a favor de ‘La Gacela’, pues fue eliminada tras enfrentarse a sus compañeras del equipo azul.

Fue la basquetbolista Casandra Ascencio, quien se llevó la medalla transferible tras ganar una cardíaca batalla contra Doris del Moral.

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