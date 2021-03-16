¡Feliz cumpleaños Camilo! Nuestro coach de La Voz Kids está festejando sus 27 primaveras.

El cantautor venezolano está celebrando este día su cumpleaños número 27.

La primera en felicitarlo fue, por supuesto, su esposa Eva Luna Montaner con quien lleva un poco menos de un año de matrimonio: “Hoy cumple el amor de mi vida @camilo 27 añitos de japiness! ¡Dios te sorprenda más y más este año! Te amo.

Ese fue el hermoso mensaje que le dejó la hija de Ricardo Montaner en su cuenta oficial de Instagram.

El cantante de “Vida de Rico” ha tenido una carrera llena de éxitos, llevando sus canciones a las listas de popularidad más famosas del mundo y posicionándose en los primeros lugares.

Recientemente, Camilo estuvo nominado a los Premios Grammy 2021 en la categoría de “Mejor álbum de pop latino o urbano” con `Por Primera Vez`, el cantautor competía con Bad Bunny, Kany García, Ricky Martin y Debi Nova.

Con esta nominación confirmamos que nuestro querido coach es de los cantantes favoritos por millones de seguidores en el mundo.

Haber estado nominado al lado de artistas que admiro tanto, y que mi álbum haya sido considerado como uno de los mejores álbumes latinos del 2020, es un privilegio que vivo y celebro con todo lo que soy!! @RecordingAcad

Felicitaciones a @sanbenito ! Admiración!! 🙏🏼 pic.twitter.com/tlNe6N0Xp3 — Camilo (@CamiloMusica) March 15, 2021

Le deseamos Feliz cumpleaños y que esté lleno de alegría, amor y muchos éxitos.

Te recordamos que el inicio de una nueva temporada de La Voz Kids ya tiene fecha de estreno, estamos hablando del próximo lunes 22 de marzo del 2021, donde los niños y jóvenes de todo el país se pondrán a prueba para intentar conseguir que la silla de los coaches gire y se queden con su voz.